„Jsem zklamaný, protože nejméně na bod jsme měli,“ řekl někdejší reprezentační blokař Tomáš Široký, jenž má s volejbalisty VK Ostrava titul z roku 2013.
Mrzelo ho, že po vítězné první sadě beskydští druhou ztratili, byť v ní dlouho vedli a získali v ní pět bodů blokem. „Kluci plnili pokyny, vycházela nám obrana, bohužel v tom setu jsme byli měkcí v útoku, začali jsme ulívat a tím se nedá vyhrát proti tak silnému soupeři,“ konstatoval Široký.
Ke všemu beskydští mladíci v koncovkách hodně balonů smečovali do autu. „Můžeme si říkat, že jsme na ně měli, ale bohužel nám chybělo víc zkušeností,“ uvedl Široký, který loni v Beskydech ukončil hráčskou kariéru a plynule přešel k trénování mládeže.
„Godzi (Širokého přezdívka) postupně poznal, jak klub funguje, prošel si vším, a tak nastal čas, aby se posunul nahoru,“ komentoval volbu nového kouče předseda ostravského klubu Michal Provazník, který minulou sezonu beskydský celek trénoval. „Naplnil naše očekávání, takže věřím, že to prokáže i u áčka.“
Tomáš Široký podotkl, že práci trenéra extraligových Beskyd vzal kvůli mladým volejbalistům, které zná ještě z mládežnických kategorii.
„Ale je fakt, že k trénování jsem směřoval od začátku. Jen jsem si dával čas, až dokončí školu v Brně. Nyní přišla příležitost, a tak jsem ji chytil za pačesy. Uvidíme, jak to půjde,“ pousmál se.
Široký na Masarykově univerzitě v Brně studoval tělesnou výchovu a trenérství a nebyl by blokař, aby si za téma bakalářské práce nezvolil téma Metodický postup nácviku blokování ve volejbalu...
Ostatně na výborné obraně by hra Beskyd měla stát, což mužstvo předvedlo proti Brnu. „Na tom pracujeme, protože zatím nemáme v útoku takovou převahu, jakou bychom si přáli. Musíme pracovat na komplexní obraně, abychom si vytvořili víc šancí na útok,“ řekl kouč.
Každopádně beskydští budou i v této sezoně spoléhat na mladé hráče, vesměs odchovance. Navíc jim před sezonou odešli reprezentanti smečař Jiří Benda do Lvů Praha a blokař Antonín Klimeš do Karlovarska. Jedinou posilou i cizincem je americký blokař D’Aaron McCraney, pro něhož to po příchodu z McKendree Bearcats je první evropské angažmá. Navíc i on patří mezi mladíky, jelikož má 22 let.
Beskydští ještě zkoušeli amerického univerzála, leč to jim nevyšlo, a tak na tento post naskočil dvaadvacetiletý smečař Ondřej Zelenka. „Zatím to zkoušíme, ale jsem rád za tu změnu, baví mě to,“ usmál se Zelenka.
Tomáš Široký si přeje, aby mužstvo v této sezoně skončilo lépe než v minulé, kdy vypadlo v předkole play off s Odolenou Vodou a nakonec skončilo až jedenácté.
Je přesvědčený, že beskydští se budou postupem sezony zlepšovat a k chybám jako s Brnem už docházet nebude. „Brno jsou ale zkušení kluci, takže naši musejí hodně hrát a když budou mít za sebou takové těžké sety jako nyní, a ty koncovky, tak věřím, že postupem času se zlepší,“ řekl Tomáš Široký. „Tým máme postavený tak, že hrajeme s odchovanci a ti postupně rostou. Doufám, že tomu tak bude i dál a že nějaký zápas vyhrajeme.“
Nejbližší příležitost mají v sobotu ve Zlíně.