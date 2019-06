Zástupce nové tajemné organizace MMA: Kampaň proti nám je obrovská

Nezodpovězené otázky se kupí, nejasnosti přetrvávají a vysvětlení moc neuspokojí. Za organizací The Fight Night a její čtvrteční akcí na Královce, kam z kapacity 2 500 lidi zbývá prodat stále téměř sedm set lístků, visí stín nabádající k opatrnosti.

Proč?

The Fight Night vznikla téměř ihned po praktickém konci fungování organizace XFN okolo desátého června (více zde), jednatelem byl oznámen Tomáš Rosenberger, který měl být měsíce zpátky navržen na post jednatele právě v XFN. Organizační tým XFN včetně majitele Petra Kareše (v pozici poradce) a třeba pracovnic Aleny Holé a Adély Senetové nyní pracuje právě pro The Fight Night.

Jednatel The Fight Night Tomáš Rosenberger.

„Sebral jsem na trhu kvalitní lidi, kteří v minulosti dokázali velké věci. Nestydím se za to a nebudu nic skrývat. Proč bych je nechal volně ležet? Mají svou práci rádi,“ vysvětluje v telefonickém rozhovoru s iDNES.cz Rosenberger. „Naopak si myslím, že by tu měla být podpora, dáváme práci zápasníkům, fotografům, novinářům. Měli by být rádi, že tu něco nového vzniká. Ta negace mi strašně vadí, ještě úplně nechápu důsledky.“

„Co se děje okolo jména Petr Kareš, nám škodí při namlouvání zápasníků, nečekali jsme, že nám tak zkomplikuje život. Přitom to jsou vynikající profesionálové,“ odkazuje k faktu, že bývalý tým XFN dokázal sehnat soupeře pro Patrika Kincla. Ital Mattia Schiavolin je na světovém žebříčku o dvacet příček před Čechem.



Zápasník MMA Patrik Kincl ještě pod organizací XFN.

Další z neznámých položek jsou jména majitelů. „Jsou to Češi, mladí podnikatelé, pro český trh neznámí, nemají tak výrazná jména jako jiní. Rozhodli jsme se je nezveřejnit kvůli atmosféře okolo MMA. Není dobrá a stejně by to v ničem nepomohlo. Kampaň proti The Fight Night je obrovská. Ale brzy po první akci je odtajníme,“ slibuje Rosenberger.



Kincl zkolaboval a skončil v nemocnici Udobří si ho nová organizace? Český zápasník je podle vlastního vyjádření na novou organizaci naštvaný za to, že středeční veřejné vážení uspořádala na lodi na pražské Náplavce, kde kvůli vedru a dehydrataci v rámci shazování váhy zkolaboval a odkud musel odjet do nemocnice. "Nechápu, proč muselo být vážení na lodi u betonu, kde to je rozpálené. Je to velké ponaučení, už nikdy nebudu spolupracovat s organizací, která MMA prostě nerozumí a něco podobného dopustí. Rozhodně to totiž nebyla moje chyba,“ uvedl Kincl. Do čtvrtečního zápasu ale nastoupí.

„Nechceme nic tajit, rád věci fanouškům vysvětlím. Jen je všechno strašný frčák,“ říká.

Právě krátká doba na propagaci způsobila, že se Královka v Praze téměř jistě nevyprodá a přes sedm set lístků zůstane nevyužitých. „Kdyby nás některá média neodmítala (s propagací, pozn. autora), asi bychom se o tom nebavili. Tato překážka nás překvapila,“ přiznává Rosenberger.

Čtvrteční večer i s menší návštěvou bude považovat za úspěch. Po něm organizace začne připravovat nové pro podzim a nejspíš prosinec. Dokonce prý jedná o další spolupráci s Patrikem Kinclem a Ivanem Buchingerem. Sám Rosenberger uvedl, že si umí představit i budoucí spolupráci s konkurenční organizací Oktagon MMA. Označil to za čistě vlastní vizi.

Před novým aktérem na poli MMA, The Fight Night, stojí první těžká zkouška, přesvědčit fanoušky, aby mu uvěřili, a nalákat je na příště.