Házenkáři přišli na ME o Pirocha, místo zraněné opory přibyl do týmu Březina

Piroch si zranění přivodil na začátku druhého poločasu proti Francii. Při bránění smolně dopadl na nohu spoluhráče Jakuba Doudy a ošklivě si podvrtl kotník. Ze zápasu, v němž český celek utrpěl s obhájci zlata vysokou porážku 28:42, musel odstoupit.
Reprezentace ještě v pátek doufala, že by se Piroch mohl dát na další průběh šampionátu dohromady, lékařské vyšetření to ale vyloučilo. „Situace není veselá, Tomáš má zraněný kotník. Tento úraz jeho další působení na turnaji vylučuje,“ uvedl jeden z dvojice trenérů Daniel Kubeš.
Spolu s Michalem Brůnou se rozhodli dodatečně povolat Březinu. Čtyřiadvacetiletou spojku čeká mezi dospělými premiéra na velké akci, do původní nominace se hráč Dukly těsně nevešel při posledním zužování kádru před mistrovstvím. Absolvoval přípravný kemp v Zubří i v Brně.
„Věřím, že do týmu přinese skvělou energii, sílu a kvalitu v obraně. I proto jsme jej povolali, abychom posílili zadní řady. Martin bude na (večerní) utkání (s Norskem) připravený,“ prohlásil Kubeš.
Jeho svěřenci se proti domácímu výběru pokusí odvrátit hrozbu předčasného vyřazení z turnaje. Pokud by s favorizovanými Seveřany utrpěli druhou porážku na ME, již před pondělním závěrečným zápasem základní skupiny proti Ukrajině by přišli o naději na postup. Utkání začne v Oslu ve 20:30.
„Myslím, si, že nás čeká rozhodující zápas, což jsme tušili už před turnajem. Je to domácí celek, který bude mít silnou podporu. Dáme do toho vše a pokusíme se Nory zaskočit,“ uvedl Kubeš.