„Těším se hodně. V Lipsku jsme od začátku sezony hráli na chvostu, nakonec to skončilo sestupem. Já tam měl smlouvu jen na bundesligu, už během jara jsem tak řešil další možnosti,“ hlásil šestadvacetiletý plzeňský rodák Piroch, pravá spojka, která už má za sebou angažmá ve Švýcarsku, Francii či Polsku.
Čím vás Wetzlar zaujal?
S klubem už jsme byli v kontaktu, když jsem hrál v polské Wisle Plock. Tehdy to nedopadlo. Před rokem tam ale nastoupil do pozice sportovního manažera Michael Allendorf, bývalý házenkář, který působil v Melsungenu ve stejné době, kdy já tam hrál za akademii. Kontaktoval mě přes manažera, pak už byla dohoda jednoduchá. Já jsem hlavně chtěl zůstat v bundeslize, jsem moc rád, že to klaplo.
Zahraniční štace Pirocha
2020/22 Kriens-Luzern (Švýc.)
2022/23 US Cretéil (Fr.)
2023/25 Wisla Plock (Pol.)
2025/26 DHfK Lipsko (Něm.)
2026-? HSG Wetzlar (Něm.)
Pořád platí, že je to nejlepší házenkářská soutěž světa?
To potvrzuji. Poznal jsem to hned od prvního zápasu. Nasazení hráčů, motivace, zájem fanoušků, to vše je nepopsatelné. Nedá se to srovnat s ničím, co jsem zažil.
Po loňském přestupu z Polska jste si na Německo zvykl rychle?
Překvapilo mě, jak je bundesliga fyzická, jak jsou na to hráči připraveni. V Polsku kondička a fyzická příprava nebyly úplně nejdůležitější, spíš se kladl důraz na taktiku. Ale když jsem přišel do Německa, v přípravě se nejvíc řešilo, kdo kolik naběhá a kdo kolik nazvedá v posilovně. Na to jsem si chvíli zvykal.
Proč se Lipsku sezona nepovedla a skončila sestupem?
Bylo tam hodně aspektů. Myslím, že už v přípravě se to podcenilo. Přišlo dost nových hráčů, kompletně se vyměnily střední spojky, které hru měly řídit. Jenže souhra se nedařila. V úvodu sezony jsme ztráceli body proti týmům na stejné úrovni, ty zápasy jsme měli zvládnout. Třeba jsme v nich i vedli, ale nakonec neměli nic. Pořád jsme si říkali, že to musí přijít, místo toho jsme se stále propadali. V prosinci se vyměnil trenér, ale to už jsme jen doháněli manko. Důležité body, které jsme měli uhrát, scházely.
Ani Wetzlar nepatří mezi špičkové kluby, v minulé sezoně skončil šestnáctý, těsně nad sestupovou propastí. Věříte, že příští sezona dopadne lépe?
I to mě motivovalo, abych tam šel. Mančaft byl v podobné pozici jako my v Lipsku, ale udržel se. Teď se tým zase trochu obměnil, vede ho dál trenér Sigtryggsson, s nímž se znám. I to byl jeden z důvodů, proč jsem zvolil Wetzlar. Věřím, že budeme mít ambice hrát ve středu tabulky. Je to tradiční mančaft z Hesenska, což je líheň házené.
|
Kiel odvolal trenéra Jíchu. Klubová ikona odnesla neúspěchy z poslední doby
Vybavíte si atmosféru, kterou jste tam zažil v minulé sezoně?
Co si vzpomínám, v hledišti jsou i místa k stání, takže tam je klasický sportovní kotel. I na německé poměry jsou fanoušci hodně živí, to mi vyhovuje, něco takového jsem zažil v Polsku. Wetzlar je poměrně malé město, fanoušci se na házenou sjíždějí z širokého okolí.
Bundesliga zažila i jeden velký konec. Kiel po nevydařené sezoně odvolal trenéra Filipa Jíchu, klubovou legendu. Překvapilo vás to?
Bohužel, výsledky nebyly takové, jak si vedení představovalo. Skončili šestí, mimo evropské poháry. A ten tlak je tam obrovský. To ovšem nic nemění na tom, že Filip je v Německu legenda, všichni ho tam respektují za jeho hráčskou i trenérskou kariéru. Podle mě daleko víc, než je tomu u nás.