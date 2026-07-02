Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sestup a přestup. Piroch mění v Německu dres: Bundesliga? Nemá to srovnání

Ervín Schulz
  12:30
Tomáš Piroch se raduje po gólu.

Tomáš Piroch se raduje po gólu. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Tomáš Piroch se snaží udržet míč v zápase s Francií.
Tomáš Piroch se těžce zvedá v utkání s Francií na ME v házené.
Tomáš Piroch během zápasu s Tuniskem na mistrovství světa.
Dominik Skopár a Tomáš Piroch diskutují v zápase s Tuniskem na mistrovství...
16 fotografií
S Lipskem prožil hořký sestup z bundesligy, ale v nejlepší házenkářské soutěži světa Tomáš Piroch zůstává. V červnu se na dva roky upsal Wetzlaru, kde se znovu potká s islandským koučem Rúnarem Sigtryggssonem, který jej loni na podzim vedl právě v Lipsku.

„Těším se hodně. V Lipsku jsme od začátku sezony hráli na chvostu, nakonec to skončilo sestupem. Já tam měl smlouvu jen na bundesligu, už během jara jsem tak řešil další možnosti,“ hlásil šestadvacetiletý plzeňský rodák Piroch, pravá spojka, která už má za sebou angažmá ve Švýcarsku, Francii či Polsku.

Čím vás Wetzlar zaujal?
S klubem už jsme byli v kontaktu, když jsem hrál v polské Wisle Plock. Tehdy to nedopadlo. Před rokem tam ale nastoupil do pozice sportovního manažera Michael Allendorf, bývalý házenkář, který působil v Melsungenu ve stejné době, kdy já tam hrál za akademii. Kontaktoval mě přes manažera, pak už byla dohoda jednoduchá. Já jsem hlavně chtěl zůstat v bundeslize, jsem moc rád, že to klaplo.

Zahraniční štace Pirocha

2020/22 Kriens-Luzern (Švýc.)

2022/23 US Cretéil (Fr.)

2023/25 Wisla Plock (Pol.)

2025/26 DHfK Lipsko (Něm.)

2026-? HSG Wetzlar (Něm.)

Pořád platí, že je to nejlepší házenkářská soutěž světa?
To potvrzuji. Poznal jsem to hned od prvního zápasu. Nasazení hráčů, motivace, zájem fanoušků, to vše je nepopsatelné. Nedá se to srovnat s ničím, co jsem zažil.

Po loňském přestupu z Polska jste si na Německo zvykl rychle?
Překvapilo mě, jak je bundesliga fyzická, jak jsou na to hráči připraveni. V Polsku kondička a fyzická příprava nebyly úplně nejdůležitější, spíš se kladl důraz na taktiku. Ale když jsem přišel do Německa, v přípravě se nejvíc řešilo, kdo kolik naběhá a kdo kolik nazvedá v posilovně. Na to jsem si chvíli zvykal.

Proč se Lipsku sezona nepovedla a skončila sestupem?
Bylo tam hodně aspektů. Myslím, že už v přípravě se to podcenilo. Přišlo dost nových hráčů, kompletně se vyměnily střední spojky, které hru měly řídit. Jenže souhra se nedařila. V úvodu sezony jsme ztráceli body proti týmům na stejné úrovni, ty zápasy jsme měli zvládnout. Třeba jsme v nich i vedli, ale nakonec neměli nic. Pořád jsme si říkali, že to musí přijít, místo toho jsme se stále propadali. V prosinci se vyměnil trenér, ale to už jsme jen doháněli manko. Důležité body, které jsme měli uhrát, scházely.

Ani Wetzlar nepatří mezi špičkové kluby, v minulé sezoně skončil šestnáctý, těsně nad sestupovou propastí. Věříte, že příští sezona dopadne lépe?
I to mě motivovalo, abych tam šel. Mančaft byl v podobné pozici jako my v Lipsku, ale udržel se. Teď se tým zase trochu obměnil, vede ho dál trenér Sigtryggsson, s nímž se znám. I to byl jeden z důvodů, proč jsem zvolil Wetzlar. Věřím, že budeme mít ambice hrát ve středu tabulky. Je to tradiční mančaft z Hesenska, což je líheň házené.

Kiel odvolal trenéra Jíchu. Klubová ikona odnesla neúspěchy z poslední doby

Vybavíte si atmosféru, kterou jste tam zažil v minulé sezoně?
Co si vzpomínám, v hledišti jsou i místa k stání, takže tam je klasický sportovní kotel. I na německé poměry jsou fanoušci hodně živí, to mi vyhovuje, něco takového jsem zažil v Polsku. Wetzlar je poměrně malé město, fanoušci se na házenou sjíždějí z širokého okolí.

Bundesliga zažila i jeden velký konec. Kiel po nevydařené sezoně odvolal trenéra Filipa Jíchu, klubovou legendu. Překvapilo vás to?
Bohužel, výsledky nebyly takové, jak si vedení představovalo. Skončili šestí, mimo evropské poháry. A ten tlak je tam obrovský. To ovšem nic nemění na tom, že Filip je v Německu legenda, všichni ho tam respektují za jeho hráčskou i trenérskou kariéru. Podle mě daleko víc, než je tomu u nás.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Grantová vs. BouzkováTenis - 2. kolo dvouhry - 2. 7. 2026:Grantová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě5:6
  • 5.00
  • -
  • 1.16
Plíšková vs. ŚwiatekováTenis - 2. kolo dvouhry - 2. 7. 2026:Plíšková vs. Świateková //www.idnes.cz/sport
2. 7. 14:30
  • 3.75
  • -
  • 1.30
Lehečka vs. MolčanTenis - 2. kolo dvouhry - 2. 7. 2026:Lehečka vs. Molčan //www.idnes.cz/sport
2. 7. 15:30
  • 1.21
  • -
  • 4.86
Wieczysta vs. Artis BrnoFotbal - - 2. 7. 2026:Wieczysta vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
2. 7. 17:00
  • 1.77
  • 3.89
  • 3.81
Menšík vs. DimitrovTenis - 2. kolo dvouhry - 2. 7. 2026:Menšík vs. Dimitrov //www.idnes.cz/sport
2. 7. 17:30
  • 1.59
  • -
  • 2.50
Osoriová vs. NoskováTenis - 2. kolo dvouhry - 2. 7. 2026:Osoriová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
2. 7. 17:30
  • 4.43
  • -
  • 1.24
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

Vtipálek Djokovič. Během zápasu vylekal podavačku míčků, pak se za prank omluvil

Novak Djokovič během zápasu se Stefanosem Tsitsipasem žertoval.

Novak Djokovič měl svůj středeční zápas se Stefanosem Tsitsipasem pevně pod kontrolou, a tak si během druhého kola Wimbledonu našel čas i na žert. Odnesla to podavačka míčků, kterou tenisová legenda...

2. července 2026

Nečas do Calgary? Všechno mohlo být jinak, nakonec však z výměny sešlo

Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.

Už je to poměrně dávno, od té doby se toho stalo opravdu spoustu. Ale když se i po čase dozvíte, že nejlepší český hokejista měl být vyměněn v rámci obřího trejdu, stojí to za pozornost i po letech....

2. července 2026  12:40

Sestup a přestup. Piroch mění v Německu dres: Bundesliga? Nemá to srovnání

Tomáš Piroch se raduje po gólu.

S Lipskem prožil hořký sestup z bundesligy, ale v nejlepší házenkářské soutěži světa Tomáš Piroch zůstává. V červnu se na dva roky upsal Wetzlaru, kde se znovu potká s islandským koučem Rúnarem...

2. července 2026  12:30

Wimbledon ONLINE: Hraje Bouzková, Plíšková vyzve obhájkyni Šwiatekovou

Sledujeme online
Marie Bouzková hraje bekhend v prvním kole Wimbledonu.

Zbylých pět českých tenistů zabojuje ve čtvrtek o postup do třetího kola grandslamového Wimbledonu. Jako první hraje Marie Bouzková, její zápas proti Italce Tyře Grantové sledujeme podrobně. Velkou...

2. července 2026

Smělejší díky Americe, střihl si i reklamu na cookies. Nečas o přesunu a penězích

Premium
Jakub Nečas na tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Americké univerzity jsou v současnosti silnější než kdy dříve. Na atraktivní podmínky dokážou nalákat i profesionální evropské basketbalisty. A také český talent Jakub Nečas, který se po třech letech...

2. července 2026

Nosková vs. Osoriová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Linda Nosková ve finále turnaje v Berlíně

Linda Nosková má před sebou druhé kolo Wimbledonu. Její soupeřkou bude kolumbijská tenistka Camila Osoriová. V našem přehledu najdete kurzy, aktuální formu a kde sledovat utkání živě.

2. července 2026  11:30

Dokud tu bude, reprezentovat nehodlám. Hvězda Senegalu se opřela do trenéra

Zklamaní senegalští fotbalisté po prohře s Belgií: zleva brankář Diaw, stopeři...

V lednu v závěru finále mistrovství Afriky na protest proti verdiktu rozhodčího odešli ze hřiště. O půl roku později v boji o osmifinále mistrovství světa fotbalisté Senegalu v posledních minutách...

2. července 2026  11:30

Záložník Tonali míří za Kinským, v Tottenhamu se stane rekordní posilou

Sandro Tonali z Newcastlu slaví společně s fanoušky úvodní gól v utkání s Aston...

Italský záložník Sandro Tonali se stane nejdražší posilou Tottenhamu. Šestadvacetiletý fotbalista míří do londýnského klubu z Newcastlu, který za něj podle BBC obdrží 92,5 milionu liber (2,6 miliardy...

2. července 2026  11:05

Švýcarsko vs. Alžírsko v TV: Kurzy a kde sledovat živě

Švýcarský záložník Johan Manzambi (vlevo) slaví gól do sítě Kanady se...

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 nabídne i duel Švýcarsko - Alžírsko. Zatímco favorizovaní Švýcaři ovládli svou skupinu, Alžířané postoupili po divoké přestřelce s Rakouskem. Přečtěte si, kde...

2. července 2026

Motocyklový unikát König: točil pivo, hlídal děti a závodil se světovou elitou

Prezident Petr Pavel s Oliverem Königem, jemuž věnoval podpis na helmu

Zatímco soupeři při tréninku otáčeli plynem, on na koncertech výčepním kohoutem. Zatímco konkurenti se soustředili jen na vyladění formy, on chodil po brigádách. Motocyklový talent Oliver König je...

2. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V NHL se rozjel hráčský trh. Z Čechů podepsali Vaněček, Jeník a Patera

Florian Xhekaj (vlevo) z Montreal Canadiens a Jan Jeník z Ottawa Senators v...

Sotva skončila ligová sezona a draft, NHL má v kalendáři další velkou událost. Ve středu v 18 hodin (SELČ) se otevírá trh s volnými hráči, kteří opět mohou podepisovat smlouvy s jakýmkoliv klubem....

1. července 2026,  aktualizováno  2. 7. 10:50

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

2. července 2026  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.