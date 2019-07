Čistě nepálím ani v tréninku, přiznal světový šampion ve skeetu Nýdrle

„Nikdy se mi to nepovedlo ani v tréninku, zatím nejlepším výsledkem bylo 58 zásahů,“ řekl nový světový šampion.



Rodák z Jičína, jenž střílí za hradeckou Duklu pod vedením Jana Sychry, bývalého skvělého borce této disciplíny s řadou evropských i světových úspěchů, si přivezl z Itálie zlatou medaili. Ani jeho trenér, ani jeho další výborní předchůdci, se k této metě nikdy neprostříleli.

Jste prvním českým mistrem světa v této disciplíně, to musí hodně těšit.

Takhle jsem nad tím ještě nepřemýšlel, nebylo moc času. Užil jsem si to, ale hned druhý den jsme stříleli závod smíšených družstev, takže jsem se musel soustředit. A po závodě jsme jeli domů. Dvanáct hodin jízdy, při které jsme se s Honzou Sychrou střídali v řízení. Doma jsem teprve chvíli. Asi mi to teprve dojde.

Také rodina z toho musí mít výborný pocit, vždyť i váš otec závodně střílel.

Přivedl mě ke střelbě a rodina mě podporuje, tak určitě ano.

Když zůstaneme u finále v Lonatu, tam jste byl hodně dobrý, v prvních položkách jste minul jen dvakrát. Jak jste tuhle situaci vnímal?

Po prvním dnu jsem věděl, že musím být bezchybný. Byla to dřina, ale docela jsem si věřil.

A návod, jak to udělat?

Vypustit z hlavy věci, které mi dříve dělaly problémy. Rozstřely mi nevadí, už jsem si to vyzkoušel na Evropských hrách v Minsku a možná mi to i pomohlo.

Váš dosavadní rekord ve finálové šedesátce byl 58 zásahů. Co jste si říkal, když jste je měl po osmapadesáti ranách a před vámi byly poslední dvě?

Nad tím nebyl čas přemýšlet, střílelo se dál. A vyšlo to.

Lonato vypadá jako vaše oblíbená střelnice, před třemi lety jste tam získal s českým družstvem stříbro a v hodnocení jednotlivců jste byl kousek od medaile. V čem vám vyhovuje?

Opravdu to je střelnice, kterou mám rád. Je tam dobrá viditelnost. I když není ideální počasí, díky horizontu tam jsou střely stále vidět. Tohle pomáhá.

Tomáš Nýdrle Třicetiletý rodák z Jičína, sportovní střelec Armádního sportovního centra Dukla Hradec Králové.

Největší úspěchy v dosavadní kariéře: MS 2019 (Lonato) - zlato; ME 2018 (Leobersdorf) - zlato (družstva); Univerziáda 2013 (Kazaň) -zlato; Evropské hry 2019 (Minsk) -stříbro; MS 2013 (Lima) - stříbro (družstva); ME 2016 (Lonato) - stříbro (družstva); ME 2008 (Nikósie) -stříbro (družstva); MS 2017 (Moskva) - bronz (družstva); ME 2012 (Larnaka) - bronz (družstva).

Zálibu ve střeleckém sportu zdědil po otci, který kdysi závodně střílel; začínal pod jeho vedením v jedenácti letech v Okresním mysliveckém svazu Jičín, brzy poté si ho všiml trenér Petr Zvolánek, se kterým odešel na Střední lesnickou školu do Trutnova.

Později studoval lesnickou fakultu na Mendelově univerzitě v Brně, kde závodil za Kometu pod vedením Bronislava Bechyňského.

Před letošním úspěchem na Evropských hrách a nyní na mistrovství světa bodoval hlavně jako člen českého družstva, jeho nejlepšími individuálními výsledky bylo čtvrté místo z ME v roce 2016 a šesté z MS v roce 2013.

Na kontě má i titul mistra republiky nebo zlatou medaili z akademického mistrovství světa; v roce 2014 získal cenu za mimořádný výkon v domácí anketě Střelec roku.

Nejvíc pochopitelně trénujete v Česku, můžete se na to na domácích střelnicích připravit?

To právě ne. Když jsme v Česku, tak se střílí nebo trénuje v Hradci Králové a v Brně a tam tohle není. To jsou pro mě vlastně dvě nejtěžší střelnice, které jsem zatím ve světě poznal. I když musím říct, že jsem jich poznal zatím daleko méně než třeba právě Honza Sychra. Ale třeba to je dobrá příprava na ty, kde se střílí, v uvozovkách řečeno, přece jen lépe.

Máte za sebou dva výborné výsledky během několika málo dnů. Na konci července jste získal stříbro na Evropských hrách v Minsku, teď jste se stal mistrem světa. Jak moc vás mrzí, že tomu chybí třešnička na dortu v podobě vystříleného místa pro Českou republiku na olympijských hrách?

To je samozřejmě škoda, ale tak to je. V Minsku jsem byl druhý a místo do Tokia vystřílel jen vítěz. V Lonatu žádné olympijské místo ve hře nebylo.

To trochu překvapí, když šlo o světový šampionát. Jak k tomu došlo?

Letos mistrovství světa ani nemělo být, nakonec ho Italové na poslední chvíli uspořádali, ale v kalendáři střelecké federace místo pro olympiádu už šampionát neměl. Musím to zkusit příště.

Kdy přijdou další šance?

V srpnu ve Finsku na světovém poháru a krátce nato na evropském šampionátu, který bude znovu v Lonatu. Ještě před Finskem bude mistrovství republiky, tak snad současnou formu udržím.

Lonato vypadá jako pro vás zaslíbená střelnice, takže tam?

Byl bych rád, ale je to ošidné, forma může být vrtkavá.

Nechci přivolávat situaci, že se to nepovede tam ani předtím ve Finsku, ale pokud to tak dopadne, co potom?

Ještě bude šance příští rok, ale už moc ne. Šance pak je získat místo v olympijském závodě i na základě světového žebříčku a v tom mi mistrovství světa dost pomohlo. Je ale pravda, že ještě není úplně jisté, kdy se světový žebříček uzavře, to teprve přijde. Raději bych byl, kdybych účastnické místo pro Česko vystřílel už teď a měl klid.

Ve skeetu pro Česko jedno místo už vystřílel Jakub Tomeček, je to velká výhoda i pro vás?

Každopádně jistota toho, že český skeet bude v Tokiu zastoupen. Věřím, že se to povede i mně. Navíc v trapu vítězstvím na Evropských hrách jedno místo vystřílel David Kostelecký a je velká naděje, že ho vystřílí i Jirka Lipták. Kdybychom do Tokia jeli čtyři, byl by to pěkný úspěch, tohle se nám už dlouho nepovedlo.