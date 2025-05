„Bylo třeba ten zápas hodit za hlavu, ale také se z něj musíme poučit. Brát to tak, že série pro nás až teď začíná a my si chceme jít pro tři výhry,“ říká Nejdl, sedmadvacetiletá spojka Talent týmu Plzeňského kraje, před středečním druhým soubojem v hale na Slovanech (16.30).

Byla v tom utkání chvíle, která vás mohla nastartovat?

Ve druhém poločase tam byl moment, kdy jsme mohli snížit na rozdíl dvou branek a zkusit dál stahovat manko. Jenže místo toho to za chvilku bylo minus pět, minus sedm branek... To byla zlomová chvíle, tahali jsme za kratší provaz. Pak už to šlo těžko, nepadalo nám to tam, nedařilo se, každá chyba byla potrestaná.

Byla Karviná lépe nachystaná v hlavách?

Nedokážu říci. Hráli jsme celkově špatně, dělali spoustu technických chyb, byli hrozně pomalí. Musíme všechno zlepšit, prodat bojovnost a jít si hlavně za kvalitním výkonem, který určitě umíme předvést.

S Karvinou hrajete sedmé extraligové finále v řadě. Máte pocit, že teď je to nejsilnější Baník za celou dobu?

Letos je to opravdu hrozně silný mančaft. Ale zase si nemyslím, že v tom prvním utkání předvedla Karviná nějaký zázračný výkon. Bylo to hlavně naší nekvalitou.

Jenže také jste s ní prohráli už čtvrtý zápas v sezoně. Máte už nějaký blok?

To určitě ne. Každý zápas začíná od nuly, každá série má nějakého favorita. Tentokrát oni vedou 1:0 na zápasy, ale třeba další tři vyhrajeme my a bude hotovo.

Probírali jste v kabině detailně, co bylo v Karviné špatně?

Už v autobuse na cestě domů jsme s klukama spoustu konkrétních situací řešili. Bavili se, co se dá udělat lépe, jak se na hřišti lépe domlouvat, reagovat na různé situace. Doufám, že se to ve středu projeví.

Může pomoci, že budete mít v zádech domácí prostředí?

To jde ruku v ruce. Když něco ukážeme na hřišti, zvedne to i diváky a ti nás poženou ještě k lepšímu výkonu. Já věřím že dorazí fandit, zažijí atmosféru, která je na házené úžasná. A pomohou nám k vítězství.

Momentka z bojovného utkání Plzeň - Karviná. Zakončuje plzeňský Tomáš Nejdl, brání Dominik Solák z Karviné.

Jaký je ideální scénář na středu?

Trhnout se na začátku, vést s co největším rozdílem a dotáhnout to až do konce co nejsnáz... (úsměv)

Hraje se v rychlém sledu, byl čas si trochu odpočinout?

Pro oba týmy je to stejné. Oba mají stejný čas na regeneraci, stejnou pauzu. Tohle roli nehraje.