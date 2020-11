Na Finy si věříme, říká odhodlaně chrudimský futsalista Koudelka

„Náš trenér (Felipe Conde) viděl posledních šest zápasů soupeře a připravil taktiku, která by měla fungovat. Finy zdobí velice slušné zakončení a při presinku získávají spoustu míčů. Mají ovšem i slabší stránky, jichž budeme chtít využít,“ uvedl reprezentant Koudelka pro oddílové stránky FK Chrudim.

Nejlepší český tým loňské nedokončené sezony v té letošní v lize stihl pouhé čtyři zápasy s bilancí 3-1-0 a skóre 13:3, než přišla koronapauza. Nenastoupil od 4. října, kdy v Brně smetl 6:0 tamější Helas. Hráči pak dlouhou dobu směli trénovat jen individuálně, do haly se ke společným tréninkům vrátili teprve nedávno. „Zápasová praxe nám určitě bude chybět, ale na tréninku pracujeme hodně intenzivně a na důležitý souboj budeme dobře připraveni,“ prohlásil nicméně Koudelka.

Ani jeden z týmů nebude mít možnost opravy v případné odvetě - o postupu totiž vzhledem ke komplikované aktuální situaci rozhoduje jediný mač.

„Je to větší šance pro menší kluby, jak se dostat do další fáze, když jim bude stačit k postupu jedna výhra. Pro nás bude o to důležitější vstřelit první branku a mít zápas pod kontrolou,“ nabádal Koudelka.

„Je možné, že taktiku budeme během zápasu měnit a že necháme soupeře i tvořit, abychom mohli chodit do brejků. Pevně věřím, že nám pomohou i naše staronové posily Rennan a Yuri, které opět zvedly kvalitu našich tréninků. Jsem rád, že celý tým je zdravotně v pořádku a máme k dispozici široký kádr. Věřím, že to zvládneme,“ doplnil zkušený futsalista.