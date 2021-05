Stolní tenista Koldas riskl Dánsko. Teď je jeho mistrem

Chtěl se vydat jinou cestou než jeho vrstevníci. Byl to risk. A vyšel. Z Dánska se Tomáš Koldas vrátí domů do Zlína jako šampion tamní stolnětenisové ligy družstev. „Je to zatím můj největší úspěch,“ směje se Koldas. Jak by také ne, ve 20 letech má kariéru před sebou.