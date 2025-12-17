Hlavatý vede od února českou reprezentaci společně s Danielem Čurdou. Od léta se vrátí také na klubovou scénu poté, co v srpnu skončil v týmu německého giganta Ludwigsburgu, který kvůli finančním problémům zkrachoval.
Angažmá v Brestu bere Hlavatý jako velkou výzvu. „Aktuální evropská ligová scéna a týmy mají trenéry pod smlouvou, takže mě tato možnost překvapila. Rozhodla hlavně strategie, dlouhodobější práce a ambice, podmínky na trénink i přípravu a také samotná klubová organizace,“ uvedl Hlavatý.
„Brest pracuje v jistých vlnách, dává si ambiciózní cíle. Po sezoně nastane obměna kádru, ale cílem bude znovu přestavba i budování. To mě láká. Jde o kulturu, kterou až tak dobře neznám a o to je to zajímavější. Další zkušenost v mojí skládačce a těším se na spolupráci,“ doplnil slovenský kouč.
S českou reprezentací Hlavatý v uplynulých dnech absolvoval první velkou akci, národní celek obsadil 18. místo na mistrovství světa. V příštím roce čeká tým vrchol v podobě domácího evropského šampionátu.