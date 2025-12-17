Hlavatý povede kromě českých házenkářek také francouzský Brest

17:02
  17:02
Jeden z dvojice trenérů české reprezentace házenkářek Tomáš Hlavatý bude od léta zároveň koučem ženského týmu francouzského Brestu. Osmatřicetiletý slovenský rodák se s pravidelným účastníkem Ligy mistryň dohodl na tříleté smlouvě do roku 2029. Na svém webu o tom informoval český svaz.

Kouč Daniel Čurda v popředí, za ním kouč Tomáš Hlavatý. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Hlavatý vede od února českou reprezentaci společně s Danielem Čurdou. Od léta se vrátí také na klubovou scénu poté, co v srpnu skončil v týmu německého giganta Ludwigsburgu, který kvůli finančním problémům zkrachoval.

Angažmá v Brestu bere Hlavatý jako velkou výzvu. „Aktuální evropská ligová scéna a týmy mají trenéry pod smlouvou, takže mě tato možnost překvapila. Rozhodla hlavně strategie, dlouhodobější práce a ambice, podmínky na trénink i přípravu a také samotná klubová organizace,“ uvedl Hlavatý.

„Brest pracuje v jistých vlnách, dává si ambiciózní cíle. Po sezoně nastane obměna kádru, ale cílem bude znovu přestavba i budování. To mě láká. Jde o kulturu, kterou až tak dobře neznám a o to je to zajímavější. Další zkušenost v mojí skládačce a těším se na spolupráci,“ doplnil slovenský kouč.

S českou reprezentací Hlavatý v uplynulých dnech absolvoval první velkou akci, národní celek obsadil 18. místo na mistrovství světa. V příštím roce čeká tým vrchol v podobě domácího evropského šampionátu.

Výsledky

Prokouřil si cestu k milníku. Draisaitl slavil ve vtipném triku, které oblékl i McDavid

Hráči Edmontonu gratulují Leonu Draisaitlovi (uprostřed) k 1000. bodu v NHL.

Věděl, že má zápis na dosah. Stačil mu jediný bod, aby jich v NHL celkově nastřádal 1000. A i když měl edmontonský Leon Draisaitl v utkání s hokejisty Pittsburghu brzy splněno, nepolevil. Výhru 6:4...

17. prosince 2025  14:58

Alcaraz se loučí s koučem, který ho dostal na vrchol. Ferrero ho trénoval od patnácti

Carlos Alcaraz se objímá se svým trenérem Juanem Ferrerem po vítězství ve...

Světová tenisová jednička Carlos Alcaraz půjde do nové sezony bez svého dlouholetého trenéra Juana Carlose Ferrera. Šestinásobný grandslamový šampion oznámil konec sedmileté spolupráce s bývalým...

17. prosince 2025  14:13

