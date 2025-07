Město mezinárodním sportovním úspěchům zaslíbené. Takový byl o uplynulém víkendu Havlíčkův Brod.

V sobotu v brodské Hippos Aréně získali čeští softbalisté titul evropských šampionů a o den později se v KD Ostrov stali stolní tenisté HB Ostrov vítězi Evropského poháru.

Podobný kousek se českému stolnímu tenisu v historii samostatného státu ještě nikdy nepovedl. Není proto divu, že svěřenci trenéra Tomáše Demka slavili celou noc.

„Takový úspěch se prostě pořádně oslavit musí,“ vysvětloval v pondělí s úsměvem Demek. „A kluci to tentokrát vzali i za mě, protože já musel brzy odjet do Ostravy. Ale oni slavili až do rána,“ nepochyboval.

Extraligu jste sice letos nevyhráli, ale prvenství v Evropském poháru je slušná náplast, co říkáte?

Stoprocentně. Extraligový titul prostě letos vyhrál někdo jiný, takový už je život, ale my jsme uspěli v Evropě, což je paráda.

Nebylo vám trochu líto soupeřů z El Niňa, kteří se dostali jak do letošního Superfinále, tak i do finále Evropského poháru, ovšem obou případech skončili jako poražení?

Máte pravdu, je mi jich líto, nechtěl bych být v jejich kůži. Určitě je to hodně bolí. Ale věřte mi, že kdyby jim tohle řekl někdo na začátku sezony, že budou dvakrát druzí, brali by to všemi deseti. Někdo musí být druhý, takový už je sport.

V prvním finálovém duelu Evropského poháru jste na půdě El Niňa vyhráli 3:1. Asi málokdo čekal, že byste si v odvetě nechali celkové prvenství sebrat...

Jasně, vyhráli jsme u nich, ale naše nervozita nebyla před odvetou nijak menší. Kluci z El Niňa taky umí hrát skvěle ping-pong. A hlavně nikdy nevíte, co se může stát. V tomhle sportu potřebujete dobrou hlavu. Jak ji nemáte, prohrajete i zdánlivě jasný zápas. Naštěstí my jsme to zvládli. Chtěl bych všem poděkovat, od hráčů až po vedení klubu. Byl to profesionální výkon.

A jak byste ohodnotil brodské diváky?

Byli jako vždycky v Brodě – úžasní. I ty nejlepší týmy a hráči, kteří tady hráli, si diváckou kulisu vždycky hrozně moc pochvalovali. Byli nadšení. I díky nim má Brod v pingpongovém světě skvělé jméno.

Mluvil jste o tom, že hráči slavili větší část noci bez vás, protože jste musel brzy odjet. Mělo to něco společného s vaší budoucností, nemáte zaječí úmysly?

No budiž, klub to sice oficiálně teprve oznámí, ale jelikož kluci už to vědí, tak vám to taky prozradím – končím. Odcházím do pingpongové penze, do důchodu.

Trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Tomáš Demek

Cítíte, že potřebujete změnu, odpočinek?

Přesně tak, chci se na chvilku vydat zase trochu jiný směrem, dát se maličko na byznys. Ale samozřejmě v případě zájmu vždycky rád poradím nebo přijedu na nějaký individuální trénink. Jen už prostě nechci trávit v hale čas od rána až do večera.

Ale na rozlučku se do Brodu ještě vrátíte. Nebo už ne?

O tom nepochybujte. Rozlučka bude určitě. A pořádně velká.