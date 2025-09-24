Zemřel boxer Bezvoda. Nedávno se utkal i s mistrem světa Konečným, bylo mu 38 let

  8:53
Český box truchlí. Zemřel osmatřicetiletý profesionál Tomáš Bezvoda, který v ringu zvládl víc než čtyři desítky soubojů. Jeden z posledních i s bývalým mistrem světa ve veltrové váze Lukášem Konečným.
Tomáš Bezvoda se raduje z vítězství nad Viktorem Agateljanem po souboji o Mistra ČR na Galavečeru profesionálního boxu Save boxing 2, 10. července 2021 v Ústí nad Labem.

„Vzpomínáme na Tomáše „Tommy El Magico“ Bezvodu,“ uvádí stránka ProBoxing Levej Hák na svém instagramu.

„Český boxer, mistr ČR, bojovník v ringu i v životě. Tomáš zasvětil boxu celý život, měl stovky amatérských i profesionálních zápasů a stal se inspirací pro mnoho mladých sportovců. Odpočívej v pokoji.“

Příčina Bezvodovy smrti zatím není známá.

V profesionálním ringu se ve své kariéře představil šestačtyřicetkrát a slavil osmnáct výher. V dubnu boxoval s českou legendou Lukášem Konečným, mistrem světa i Evropy.

„Tomáš byl můj poslední soupeř, ale znali jsme se možná i 30 let,“ líčil pro sport.cz Konečný. „Byl to kamarád a většinu jeho kariéry jsem mu dělal i manažera. Byl to velmi dobrý boxer a jako chlap vždy dodržel slovo. Poslední dobou měl hodně starostí, ale měl jsem pocit, že opět chce boxovat a ještě něčeho dosáhnout,“ líčil.

Lukáš Konečný (vlevo) a Tomáš Bezvoda po boxerském zápase v Lucerně, kde se bývalý mistr světa ve 46 letech vrátil do ringu.

Na sociálních sítích se pod příspěvkem scházejí známí lidé z boxerského světa, kteří truchlí, vzpomínají, nechápou. „COŽE? Jak? Kdy?“ rezonují třeba písmenka zápasníka Dominika Humburgera z Oktagonu.

Bezvoda se měl v dalším klání představit v listopadu v pražské Lucerně. Vychovával devítiletou dceru, která se rovněž věnuje boxu, a často ji brával na své zápasy.

