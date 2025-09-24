„Vzpomínáme na Tomáše „Tommy El Magico“ Bezvodu,“ uvádí stránka ProBoxing Levej Hák na svém instagramu.
„Český boxer, mistr ČR, bojovník v ringu i v životě. Tomáš zasvětil boxu celý život, měl stovky amatérských i profesionálních zápasů a stal se inspirací pro mnoho mladých sportovců. Odpočívej v pokoji.“
Příčina Bezvodovy smrti zatím není známá.
V profesionálním ringu se ve své kariéře představil šestačtyřicetkrát a slavil osmnáct výher. V dubnu boxoval s českou legendou Lukášem Konečným, mistrem světa i Evropy.
„Tomáš byl můj poslední soupeř, ale znali jsme se možná i 30 let,“ líčil pro sport.cz Konečný. „Byl to kamarád a většinu jeho kariéry jsem mu dělal i manažera. Byl to velmi dobrý boxer a jako chlap vždy dodržel slovo. Poslední dobou měl hodně starostí, ale měl jsem pocit, že opět chce boxovat a ještě něčeho dosáhnout,“ líčil.
Na sociálních sítích se pod příspěvkem scházejí známí lidé z boxerského světa, kteří truchlí, vzpomínají, nechápou. „COŽE? Jak? Kdy?“ rezonují třeba písmenka zápasníka Dominika Humburgera z Oktagonu.
Bezvoda se měl v dalším klání představit v listopadu v pražské Lucerně. Vychovával devítiletou dceru, která se rovněž věnuje boxu, a často ji brával na své zápasy.