Patrioti chtějí, aby Brady skončil u nich. Klub mu nabídne jednodenní smlouvu

Klub amerického fotbalu New England Patriots chce nabídnout hvězdnému quarterbackovi Tomu Bradymu jednodenní smlouvu, aby kariéru v NFL formálně ukončil jako hráč týmu, ve kterém strávil dvacet let. Takové přání vyslovil majitel organizace Robert Kraft a podle něj o to stojí zejména fanoušci. Pětačtyřicetiletý rozehrávač oznámil odchod do sportovního důchodu ve středu několik dní po vyřazení jeho současného celku Tampa Bay Buccaneers z play off.