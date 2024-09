Vyfotíme se? Olympijský vítěz obdivuje Ondru, v Praze ho chce ale porazit

V pátek je na Letné čeká kvalifikace, v sobotu případné semifinále a finále.

Loni do souboje o stupně vítězů Roberts nepostoupil. Pokud by se něco podobného opakovalo, šlo by o velké překvapení. Vždyť je olympijským vítězem kombinace z Paříže.

„Od loňského Světového poháru jsem absolvoval jeden z nejtěžších tréninkových roků v životě. Doufám, že využiji nových zkušeností a předvedu dobrý výkon,“ říká v rozhovoru organizátorů. „Výsledkem se ale nestresuji. Chci se soustředit na to, abych si závod užil, protože když si něco užívám, obvykle lezu nejlépe.“

Moc závodů, které by si neužíval není. Roberts lezení miluje. Jeho otec o něm říká, že je jím doslova posedlý.

Britský lezec Toby Roberts

Začal s ním v osmi letech, kdy jej k němu přivedl učitel přírodopisu. „Od chvíle, kdy jsem objevil lezení, jsem se do toho sportu zamiloval. Mé první zážitky z lezení byly o tom, že jsem se snažil lézt kdykoliv to šlo, hlavně kolem školy,“ povídá.

V tom si je s Ondrou podobný. Stejně jako on se vždycky těšil na prázdniny až bude moci vyrazit do skal.

Nejhorší období? Dost možná školy v přírodě a školní výlety, kde byl neustále pod dozorem pedagogů, jak to popisuje Ondra.

Právě český lezec byl pro něj vzor. „To, čeho Adam dosáhl, je neuvěřitelné,“ říká Roberts. „Kromě závodů, které vyhrál, je ohromující jeho počet prvovýstupů, nových obtížností a venkovních cest, které vylezl.“

I on už jich má za sebou mnoho. V deseti letech lezl cesty obtížnosti 8a a v patnácti zdolávaly ty začínající devítkou.

„Je neuvěřitelný talent. Je nejenom závodní lezec, ale má toho dost vylezeného i na skalách,“ poklonil se mu Ondra. „Poslední dva tři roky se věnoval jenom závodům, ale moc se těším, až bude mít víc času i na skály. Jsem zvědavý, co předvede.“

Mise Paříž

Přírodní stěny vynechával kvůli olympijským hrám. Už když během soutěžení v Riu 2016 Mezinárodní olympijský výbor uvedl, že by tento sport přibral pod svá křídla, uchvátilo ho to.

„Tehdy mi bylo dvanáct. Chápal jsem, že pro Tokio budu ještě příliš mladý. Tak jsem si vytyčil osmiletý plán s cílem získat medaili v Paříži,“ líčil ve francouzské metropoli.

Dělal pro ni skutečně vše. Další podobnost s Ondrou – je obrovský dříč, maximum odvádí nejen na tréninku, ale pečlivě dbá třeba i na stravu.

Toby Roberts z Velké Británie během finále ve sportovním lezení. (9. srpna 2024)

Trénuje ho jeho otec. „V některých ohledech je to jednodušší, v jiných těžší,“ říká Roberts. „Myslím, že je to podobné jako v mnoha jiných vztazích. Nicméně je tam obrovská důvěra, která spoustu věcí zjednodušuje. Vím, že pro mě vždycky chce jen to nejlepší a že mě vždycky podpoří.“

Zlato mu změnilo život

Tvrdá práce se mu už před zažehnutím olympijského ohně vyplácela. Rok před hrami se v osmnácti letech začal prosazovat mezi elitou a do Paříže už jel jako vítěz tří dílů Světového poháru.

„Jen kvalifikovat se a závodit tam pro mě moc znamenalo. Olympiáda je jedinečná, byla na ní spousta zážitků, které jsme mohli sdílet s dalšími sportovci z různých odvětví,“ vzpomíná.

A co teprve, když začal lézt!

Do finále postoupil z druhého místa za Japoncem Soratem Anrakem, který rovněž v Praze startuje.

Ve finále pak předvedl nejvyrovnanější výkon ze všech. V boulderové části kombinace byl třetí a stejnou pozici obsadil i v obtížnosti. A když lídr Sorato ve druhé části chyboval, bylo jasné: zlato má Roberts!

„Jsem hrdý na to, co se mi povedlo,“ ohlíží se. „O to víc mě těší, že olympiádu sledovala celá Velká Británie a já tam byl s ostatními sportovci. Bylo to krásné a nikdy na ni nezapomenu.“

Olympijské zlato mu jako mnohým změnilo život. „Myslím, že ano. Najednou se děje spousta věcí,“ přemítá. „Ale já jsem pořád zaměřený hlavně na trénink a závodění. Myslím, že výhra zlata bude něco, na co se budu dívat zpětně a bude to velký moment mého života, ale teď jsem rozhodně koncentrovaný na to, co přijde dál.“

Tím prvním jsou bouldery v Praze.