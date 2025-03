Nedovolená Ukrajinka přinesla pád do baráže. Šternberk se zlobí na Brno

Návrh původně posledního týmu soutěže KP Brno požadoval přezkoumat zápasy, do kterých brzy osmnáctiletá hráčka zasáhla. Sportovně-technická komise Českého volejbalového svazu (ČVS) přichází s verdiktem, který Královopolanky potěší. Podnět uznala za odůvodněný a nařídila kontumaci všech zápasů, do kterých brzy osmnáctiletá Dovhošapková nastoupila. Hrála celkem čtrnáctkrát, byť jen na několik míčů.

Předposlední tým tabulky přijde o šestnáct bodů z těchto utkání, spadne na poslední příčku. I napotřetí od změny systému na barážový svede právě Šternberk těžký boj o místenku v extralize proti vítězi první ligy. To vše i přes fakt, že tým předvedl herně nejpovedenější ročník za dlouhou dobu.

„Za pravdivost údajů v přihláškách hráčů odpovídá oddíl, pokud ten nebyl schopen zajistit stanovisko Ukrajisnkého volejbalového svazu, měl se obrátit na generálního sekretáře ČVS s žádostí o pomoc. Informace však šly zjistit i na webu Evropské volejbalové konfederace,“ odůvodnila komise své rozhodnutí.

Argumentace Šternberka byla založená na pomoci válečné uprchlici, komise na ni však nemohla brát dle řádů ohled.

„Přišla do Česka ve svých patnácti letech bez rodičů v rámci uprchlické vlny před začínajícím válečným konfliktem na Ukrajině. Náš klub jí poskytl zázemí včetně stravy a ubytování a začal zjišťovat všechny náležitosti pro její registraci v ČVS,“ hájil klub při otevření kauzy v minulém týdnu předseda Adam Fritscher.

Šternberk však měl podle závěrů komise pochybit, když Dovhošapkovou registroval u českého svazu tak, jako by na Ukrajině nikdy nehrála. To měl také podpořit čestným prohlášením hráčky i jejích rodičů. Ukrajinskou mládežnickou reprezentantku po zjištění problému s její registrací odebral ze zápasové soupisky.

Mezi tím však Dovhošapková nastoupila za ukrajinskou reprezentaci v kvalifikaci na mistrovství Evropy do 17 let, a tak v rámci ukrajinské federace registrována být musela. To ostatně dokládá i databáze Evropské volejbalové konfederace CEV.

Tohle je prasárna a odneseme to pouze my hráčky, které nyní budeme čekat na baráž, i když jsme si uhrály výsledek pro vyhnutí se jí. Laura Holubcová, blokařka TJ Sokol Šternberk

KP situaci vysvětluje, že Šternberk neobcházel ani tolik pravidla sportovní, jako ty administrativní. „Pokud někoho nezajímají pouze emoční okolnosti ohledně naší motivace podnět podat, jistě si uvědomí, jak negativně by tolerance obdobných praktik mohla ovlivnit extraligovou soutěž,“ vysvětlil předseda Brňanek Richard Wiesner.

Meritem věci není kvalita mladé zahraniční hráčky ani její přínos pro výsledek týmu, ale nemalá finanční úspora za transferové poplatky, které je nutné uhradit za každou zahraniční hráčku před jejím startem v nejvyšší volejbalové soutěži žen. Tyto poplatky výrazně převyšují 100 000 Kč,“ upřesnil.

Že registrace nebyla košer, přiznala na sociálních sítích i další hráčka Šternberka Laura Holubcová. „Informace ohledně mladé Ukrajinky kolovala ve volejbalových kuloárech už od listopadu, tudíž mohl svaz zasáhnout dříve, nebo Brno podat stížnost. Tohle je prasárna a odneseme to pouze my hráčky, které nyní budeme čekat na baráž, i když jsme si výsledek pro vyhnutí se jí uhrály,“ komentovala situaci na sociální síti Instagram.

Volejbalistka Valerija Dovhošapková smečuje v zápase proti KP Brno.

Šternberku nejvíce vadí způsob, jakým se celá situace řešila. „Nad čím by se měli především všichni pozastavit, že Brnu tato skutečnost nevadila do chvíle, kdy mělo jistotu, že spadne do baráže. Rozhodně nejsou čestní a nestojí za dodržováním pravidel. Pouze se velice nesportovně chtějí vyhnout baráži a nejsou si schopni přiznat, že letošní sezonu těžce nezvládli,“ pouští se Holubcová do soupeře, který na případ poukázal.

Klub se proti rozhodnutí může bránit u dalších orgánů volejbalového svazu. „Je možné podat odvolání k odvolací komisi. Pokud ta odvolání přijme, o věci poté rozhoduje výbor Českého volejbalového svazu, tedy jedenáctičlenný nejvyšší výkonný orgán,“ vysvětluje postup předseda Sportovně-technické komise Petr Kvarda. Výbor by pak musel rozhodnout do dvaceti dnů.