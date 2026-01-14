Třetí set rozhodl. Ostravanky v evropských pohárech vypadly s Nicosií

Ostravanky podlehly 2:3 (-20, 20, -20, 20, -8) a po prohře na Kypru 0:3 v tomto ročníku evropských pohárů končí. Ostatně v nich už není žádný z českých ženských celků.
„Snažily jsme se před domácím publikem aspoň vyhrát, ale po čtyřech setech jsme úplně odešly. V hlavách,“ přiznala ostravská blokařka Michaela Drozdová ztrátu koncentrace v tie breaku.
„Je to velká škoda, protože jsme dneska bojovali. Byla to bitva, hráli jsme lépe než u nich,“ řekl ostravský trenér Zdeněk Pommer.
Proč to v odvetě nevyšlo?
„Chybělo nám trochu více agresivity. V setech, které jsme prohráli, nás soupeřky zatlačily servisem, hlavně v tom třetím,“ odpověděl kouč.
To za stavu 8:8 přišla na servis hostující smečařka Valeria Nudha a Nicosanky rázem odskočily na 8:14. Až po druhém oddechovém čase ji domácí dostaly z podání. Ztrátu setu už ale neodvrátily.
„Nebylo to jen o třetím setu. Začalo to před týdnem už u nich, kde jsme neuhrály koncovky první a třetí sady. Mohly jsme přijet s lepším výsledkem,“ připomněla Drozdová.
Souhlasila, že hostující hráčky tlačily na podání i v obraně. „Když necháte tak těžké soupeřky ujet o pět šest balonů, tak je už strašně těžce doháníte,“ uvedla Michaela Drozdová. „Ale fakt jsme bojovaly, podaly jsme dobrý výkon, nemáme se za co stydět. Dostaly jsme se v poháru daleko a určitě to je další dobrá zkušenost pro nás všechny.“
Někdo může namítnout, že kyperské družstvo by nemělo být pro české volejbalistky překážkou...
„Je to tenký led, mají osm cizinek, je to vysoký tým, ale v setech, které jsme vyhráli, jsme ukázali, že jsme dnes mohli utkání otočit,“ podotkl trenér Pommer.
Nejúdernější hráčkou soupeřek byla americká univerzálka Malina Terrell se 17 body a úspěšností 53 procent. Nejvíc bodů uhrála Petra Kojdová – 26, úspěšnost měla rovněž výbornou, a to 51 procent.
Ostravanky hodnotí pohárovou účast v této sezoně jako úspěšnou.
„Makedonské soupeřky jsme zvládly úplně hladce, ty zápasy jsme měly pod kontrolou,“ připomněla Drozdová duely s Nakovski Volej Strumica. „Proti Švýcarkám to byla euforie.“ To přešly přes pravidelné účastnice pohárů Kanti Schaffhausen díky urvanému zlatému setu v hale protivnic. Hráčky Nicosie je už ale zastavily.
„Ale že jsme došli tak daleko, je pro nás povzbuzení do další práce,“ prohlásil Zdeněk Pommer.
Vyzývací pohár volejbalistek - osmifinále, odveta:
TJ Ostrava - Nikósie 2:3 (-20, 20, -20, 20, -8)