Ostravské volejbalistky se naštvaly, odnesly to švýcarské favoritky

Autor:
  21:36
Po špatných výsledcích v extralize se volejbalistky TJ Ostrava naštvaly a v úvodním utkání prvního kola Challenge Cupu to odnesl švýcarský, favorizovaný celek Kanti Schaffhausen. Porazily ho doma 3:0 (18, 19, 26).
Fotogalerie4

Smečařka ostravských volejbalistek Agáta Laifrová útočí vedle bloku Liny-Marie Liebové ze Schaffhausenu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„První kolo máme dobře rozehrané, tohle jsme potřebovali jako sůl. Holky bojovaly, dodržovaly, co jsme si řekli,“ těšilo ostravského trenéra Zdeňka Pommera.

Ve třetí sadě Ostravanky odvrátily setbol, načež po smeči Agáty Laifrové proměnily třetí mečbol.

„Ukázaly jsme si, že umíme zvládnout i vypjaté koncovky, jenom si musíme nastavit hlavy a jít do každého míče agresivně,“ prohlásila ostravská kapitánka a smečařka Petra Kojdová. „Už jsme potřebovaly nějaký takový zápas.“

Sydney Coleová a Kateřina Holásková blokují útok ostravských volejbalistek.

Ostravská kapitánka podotkla, že soupeřky předčily především větší agresivitou. „Ve třetím setu nás však trošku začaly tlačit servisem, takže se nám utkání lehce komplikovalo, ale naštěstí jsme si opět pomohly důrazem a ustály jsme to,“ uvedla Petra Kojdová, která chválila celý tým. „Šlo vidět, jak jsme se všechny po tom, co nám to v lize nejde, naštvaly a dneska to cvaklo. Hrály jsme koncentrovaně a s velkým nasazením.“

Švýcarský celek neuhrál ani set, byť byl favoritem souboje.

„Jestli jsme favoritky, nebo ne, je úplně jedno,“ namítla Kateřina Holásková, česká blokařka Schaffhausenu. „Chyběla nám agresivita v útoku a první set nám nešel příjem. Celkově to od nás nebylo ideální. Nehrály jsme, co umíme, takže se musíme koukat dopředu, abychom uspěly v odvetě.“

Aby Ostravanky příští týden ve středeční odvetě nemusely o postup bojovat v rozhodujícím zlatém setu, potřebují vyhrát nejméně dvě sady.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sporting Lisabon vs. BruggyFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Sporting Lisabon vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.03
  • 17.00
  • 70.00
PSG vs. TottenhamFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:PSG vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.60
  • 3.30
  • 7.80
Pireus vs. Real MadridFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Pireus vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 40.00
  • 13.00
  • 1.04
Liverpool vs. EindhovenFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Liverpool vs. Eindhoven //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.42
  • 4.00
  • 9.00
Frankfurt vs. BergamoFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Frankfurt vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.30
  • 2.60
  • 2.70
Atlético vs. InterFotbal - 5. kolo - 26. 11. 2025:Atlético vs. Inter //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.65
  • 3.60
  • 5.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Na závěr základní části Euroligy hladká výhra. USK Praha nastřílel Gdyni 102 bodů

Liliana Banaszaková z Gdyně (vlevo) se snaží zablokovat Emese Hofovou z USK...

Se základní částí Euroligy se basketbalistky USK Praha rozloučily jednoznačným vítězstvím 102:67 nad Gdyní. K prvnímu domácímu vítězství v soutěži dokráčely svěřenkyně Martina Bašty i díky více než...

26. listopadu 2025  18:35,  aktualizováno  21:52

Desátá prvoligová porážka v řadě. Ani kouč Oremus zatím Zlín nespasil

Zlínský hlavní trenér Peter Oremus.

Zlín v první hokejové lize prohrál už podesáté v řadě, nepomohla mu ani další trenérská změna. Berani na domácím ledě nestačili v 26. kole na Litoměřice a podlehli 1:2. O vítězství druhého týmu...

26. listopadu 2025  21:46

Ostravské volejbalistky se naštvaly, odnesly to švýcarské favoritky

Smečařka ostravských volejbalistek Agáta Laifrová útočí vedle bloku Liny-Marie...

Po špatných výsledcích v extralize se volejbalistky TJ Ostrava naštvaly a v úvodním utkání prvního kola Challenge Cupu to odnesl švýcarský, favorizovaný celek Kanti Schaffhausen. Porazily ho doma 3:0...

26. listopadu 2025  21:36

ONLINE: Mbappé vstřelil hattrick za sedm minut! Junior Karl znovu úřaduje za Bayern

Sledujeme online
Hráči Realu Madrid se těší z gólu di sítě Olympiakosu.

Středeční porce utkání pátého kola základní fáze Ligy mistrů nabízí velké souboje. Kyperský Pafos doma vybojoval bod za remízu s Monakem, Kodaň porazila Kajrat Almaty. Do akce nyní jde Arsenal proti...

26. listopadu 2025  18:30,  aktualizováno  21:34

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

26. listopadu 2025  21:26

Legia v krizi? Pořád je kvalitní, bude to těžké, ví Priske. Těší se na Krasniqiho

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Rakówu...

Od našeho zpravodaje v Polsku Když v úvodu tiskové konference chvíli nepadl žádný dotaz, v žertu přítomné novináře povzbudil: „Tak pojďte do mě, chci pak na večeři a vy určitě taky máte hlad.“ Brian Priske, trenér sparťanských...

26. listopadu 2025  20:46

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

Zklamaný vítkovický brankář Klimeš jako by nevěřil, co se to v Plzni děje.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...

26. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  20:32

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

26. listopadu 2025

Aston Martin mění v F1 šéfa. Povýšení se dočkal slavný konstruktér Newey

Adrian Newey (vlevo) se stal novým vedoucím technickým partnerem Aston Martin,...

Jeden z nejúspěšnějších konstruktérů vozů formule 1 Adrian Newey bude od příští sezony šéfem týmu Aston Martin. Šestašedesátiletý Brit působí ve stáji od letošního března jako takzvaný vedoucí...

26. listopadu 2025  19:12

Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní Hyský

Trenér Martin Hyský (v černém) v hloučku fotbalistů plzeňské Viktorie.

Čeká ho třetí výzva v Evropské lize. A také souboj dvou neporažených týmů v soutěži. Po sladké výhře v Římě a domácí remíze s Fenerbahce povede ve čtvrtek kouč Martin Hyský fotbalisty Plzně proti...

26. listopadu 2025  18:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pomsta za Hapala? Sigma jde na Celje. Soupeř už umí jen vyhrávat, tvrdí Janotka

Fotbalisté Sigmy trénují před čtvrtečním zápasem s Celje.

Olomouckou Sigmu čeká čtvrté utkání skupinové fáze fotbalové Konferenční ligy. Ve čtvrtek v 18.45 se na domácím hřišti představí proti slovinskému týmu NK Celje. Oba týmy se momentálně nachází ve...

26. listopadu 2025  18:34

Na velkém můstku ve Falunu vládl Lanišek, Koudelka nebodoval ani tentokrát

Český skokan na lyžích Roman Koudelka během MS v Trondheimu.

Druhý závod skokanů na lyžích ve Falunu vyhrál Slovinec Anže Lanišek a ujal se vedení v průběžném pořadí Světového poháru. Český reprezentant Roman Koudelka ani ve čtvrtém závodu olympijské sezony na...

26. listopadu 2025  16:07,  aktualizováno  17:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.