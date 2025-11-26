Ostravské volejbalistky se naštvaly, odnesly to švýcarské favoritky

„První kolo máme dobře rozehrané, tohle jsme potřebovali jako sůl. Holky bojovaly, dodržovaly, co jsme si řekli,“ těšilo ostravského trenéra Zdeňka Pommera.
Ve třetí sadě Ostravanky odvrátily setbol, načež po smeči Agáty Laifrové proměnily třetí mečbol.
„Ukázaly jsme si, že umíme zvládnout i vypjaté koncovky, jenom si musíme nastavit hlavy a jít do každého míče agresivně,“ prohlásila ostravská kapitánka a smečařka Petra Kojdová. „Už jsme potřebovaly nějaký takový zápas.“
Ostravská kapitánka podotkla, že soupeřky předčily především větší agresivitou. „Ve třetím setu nás však trošku začaly tlačit servisem, takže se nám utkání lehce komplikovalo, ale naštěstí jsme si opět pomohly důrazem a ustály jsme to,“ uvedla Petra Kojdová, která chválila celý tým. „Šlo vidět, jak jsme se všechny po tom, co nám to v lize nejde, naštvaly a dneska to cvaklo. Hrály jsme koncentrovaně a s velkým nasazením.“
Švýcarský celek neuhrál ani set, byť byl favoritem souboje.
„Jestli jsme favoritky, nebo ne, je úplně jedno,“ namítla Kateřina Holásková, česká blokařka Schaffhausenu. „Chyběla nám agresivita v útoku a první set nám nešel příjem. Celkově to od nás nebylo ideální. Nehrály jsme, co umíme, takže se musíme koukat dopředu, abychom uspěly v odvetě.“
Aby Ostravanky příští týden ve středeční odvetě nemusely o postup bojovat v rozhodujícím zlatém setu, potřebují vyhrát nejméně dvě sady.