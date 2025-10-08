V kádru jsou nově také mladé smečařky Agáta Laifrová a Veronika Šínová, které do týmu nakoukly už v minulé sezoně. Laifrová v Ostravě hostuje ze Slavie Hradec Králové, Šínova je odchovankyně.
„Odešlo hodně holek, ale věřím, že si poradíme, že vytvoříme lepší partu než minulou sezonu,“ uvedl ostravský trenér Zdeněk Pommer.
Blokařka Elen Jedličková, smečařka Nela Jasečková a libero Tereza Slavíková jsou v Prostějově, smečařka Klára Mikelová ve Frýdku-Místku a nahrávačka Fedora Jakuškina v Olomouci.
„Snažili jsme se je nahradit. Musím všechny holky pochválit, i ty mladé, které přišly, že se připravují opravdu výborně. To nejtěžší máme za sebou. Nyní se sehráváme a budujeme týmovou strategii,“ řekl Pommer. „Makáme i na tom, aby každá nová hráčka do týmu zapadla nejen po herní stránce, ale i mentálně.“
Podle univerzálky Andrey Štrbové je nynější ostravský tým o něco dynamičtější než v předešlé sezoně.
„Všechny holky jsou skvělé, sedly jsme si,“ pochvaluje si Štrbová, která si stejně jako další Ostravanky musí zvykat na novou nahrávačku. „Katka je hodně šikovná, velice rychlá. Náhry jsou trošičku jiné, ještě se sehráváme, ale bude to skvělé.“
Nahrávačka Kateřina Pelikánová:
Kostra zkušených hráček v Ostravě zůstala – nahrávačka Petra Kašparová, blokařka Michaela Drozdová, smečařka Petra Kojdová a univerzála Andrea Štrbová. „Musejí potvrdit kvalitu těch starších, zkušenějších hráček a k nim se musí připojit dravé mládí,“ uvedl kouč.
Jak vidí nové hráčky?
„Káča (nahrávačka Pelikánová) už má dostatek zkušeností. Agy (Agátu Laifrovou) jsme na smeči testovali už ke konci minulé sezony a dohodli jsme se na další rok. Oliwia (Laszczyk) je sice menší smečařka, ale pracovitá s dobrou náturou. A další mladé hráčky by měly náš kádr doplnit, abychom zkvalitnili tréninky.“
Bude Pelikánová první nahrávačkou a Kašparová dvojkou?
„Ještě bych to nechal být, i když Káča samozřejmě přišla jako jednička. Je však po zranění, takže kvůli tomu ani moc nebyla v nároďáku,“ odpověděl Zdeněk Pommer. „Petra navíc chodí i do práce, takže jsme si nastavili nějaký režim. Ale vždy je to o tom, kdo má aktuální formu. Prostor dostanou obě stejně jako tomu bude v případě mladých hráček.“