Obrovskou bitvu o play off zlomil čtvrtý set. Volejbalistky Frýdku-Místku slaví

Frýdecko-místečanky se ve čtvrtfinále extraligy od 16. března utkají s Prostějovem. Ostravanky klesly na sedmé místo a čeká je Liberec.
„Věděly jsme, o co jde, že musíme vyhrát. Byly to velké nervy,“ oddechla si po obrovské bitvě frýdecko-místecká trenérka Alexandra Dedková.
„Už od rozcvičky bylo z obou stran cítit, o co hrajeme,“ prohlásila ostravská kapitánka Petra Kojdová. „Byly tam dlouhé bojovné výměny. Nás musí mrzet ten čtvrtý set, kdy jsme hodně vedly, ale bohužel jsme se zasekly v jednom postavení a nedokázaly otočit.“
Dedková podotkla, že jim ve čtvrté sadě pomohlo střídání nahrávaček, kdy Karolínu Legien nahradila Lucie Janošcová. „Ta perfektně rozhazovala balony,“ pochválila trenérka mladou nahrávačku. „Jinak jsme se vždy chviličku trápily na přihrávce a nebyly schopné prosadit se z vysokých nahrávek. Naštěstí se to zlomilo a na přihrávka nešla domácím. Ohromně jsme si pomohly servisem.“
S tím ostravský trenér Zdeněk Pommer souhlasil: „Frýdek-Místek mi přišel v důležitých momentech agresivnější především na servisu.“
Dodal, že dobře rozehraný čtvrtý set měli vyhrát. „Tie break bychom si zasloužili, ale nepřihráli jsme podání De Vos, neotočili jsme postavení...“ zmínil Pommer hostující smečařku. „V tu chvíli jsme potřebovali jednu dvě ztráty, ale to se nám nepovedlo.“
Měly frýdecko-místecké hráčky v hlavách, že v případě ztráty čtvrtého setu a následné porážky v tie breaku přijdou o play off?
„Nad tím jsme vůbec nepřemýšlely. Soustředili jsme se na daný okamžik, abychom podaly týmový výkon, což se nám povedlo. Řekly jsme si: Pojďme hrát naši hru! A to se povedlo,“ odpověděla frýdecko-místecká univerzálka Jolana Šmídlová, která byla s 23 body nejúdernější hráčkou utkání.
Podle ní sokolky zvedla vedle podání také obrana. „Domácí hráčky některé útoky vyházely a my zůstaly v klidu a jejich náskok dohnaly,“ řekla univerzálka. „Nechaly jsme na hřišti všechno, šlo nám o postup, takže jsme se musely ubránit. Všechny holky makaly neskutečně.“
Souboj moravskoslezských rivalek měl i výbornou diváckou kulisu. Frýdecko-místecký tým povzbuzovali i otec Jolany Šmídlové a její bratr Matěj, někdejší reprezentant působící nyní v maďarském Kaposváru.
„Dorazili trochu se zpožděním, ale byli pořádně slyšet. Nedalo se je přeslechnout,“ usmála se Šmídlová.