Lotyšské šampionky v Ostravě: Hrajeme beach, jsme nejšťastnější na světě!

„Náš cíl je hrát Ostravě co nejlepší volejbal a užít si zdejší skvělou atmosféru,“ řekla Graudinová. „Zdejší turnaj je opravdu speciální. Jak už tím průmyslovým prostředím, tak zájmem fanoušků. Hrát na centr kurtu je skvělý zážitek.“
Po listopadovém světovém šampionátu v Austrálii řekla Samoilovová, že jsou s Graudinovou nejšťastnější lidé na světě. Platí to pořád?
„Být profesionální beachvolejbalistkou znamená být opravdu šťastným člověkem,“ odpověděla Samoilovová. „Dělám, co miluji, mám kolem sebe skvělé lidi, hodně cestuji, reprezentuji svou zemi. Jsem šťastná.“
S Graudinovou hrají spolu nepřetržitě deset let. „Za takovou dobu člověka kompletně poznáte v těžkých časech, ve stresu i ve velmi šťastných obdobích,“ řekla Graudinová. „Vytváří to spojení, které zůstane po zbytek našich životů. A nezáleží na tom, co budeme dělat až s volejbalem skončíme. Už vždycky si budeme moci navzájem důvěřovat.“
Společně se kromě titulu mistryň světa jako první Lotyšky probojovaly na olympijské hry, přičemž v Tokiu 2021 skončily čtvrté.
Jejich prvním velkým úspěchem bylo prvenství na mistrovství Evropy do 22 let. „To nás profesionálně svedlo dohromady,“ řekla Samoilovová. „Protože když vyhrajete poslední mistrovství Evropy v mládežnické kategorii, tak si myslíte, že spolu můžete soutěžit i na seniorské úrovni. Tak to bylo u nás. K tomu jsme dostaly podporu od našeho olympijského výboru a řekli si: Dobře, zkusme to, jak bychom mohli hrát s dospělými.“
Přesto, byly chvíle, kdy se chtěly rozejít? „Byly,“ přiznala Samoilovová. „A jednou jsme se na několik dnů skutečně rozešly. Ale lidé z naší volejbalové federace nás znovu daly dohromady, abychom se kvalifikovaly na olympiádu do Tokia.“
Úspěchy lotyšského volejbalu Samoilovová spojuje s Martinšem Plavinšem, který stále válí i ve 41 letech a rovněž startuje v Ostravě. „V roce 2012 získal spolu s Janisem Šmedinšem bronz na olympijských hrách v Londýně a tím inspiroval spoustu lidí. A také mě a Tinu.“
Změnil se hodně beachvolejbal za minulých deset let? „To ano,“ řekla Graudinová. „Hodně míčů se hraje na druhou i na první přes. Celkově je atletičtější, a to i u nás žen. Je to fyzicky velmi náročný sport. A hlavně krásný.“