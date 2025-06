„Po sportovní stránce to nevyšlo, ale stejně na tento den nezapomenu. Díky moc všem!“ říkal.

Bylo to velmi emotivní odpoledne.

Finále bundesligy, nejkvalitnější evropské soutěže.

Tribuny frankfurtské Süwag Energie areny obsadilo pět tisíc diváků, což je nový rekord prestižní ligy.

V sestavách hned tři borci z první světové patnáctky.

A také jedna odcházející ikona.

Už při nástupu se Boll dočkal ohlušujícího potlesku vestoje. A na oplátku ještě jednou předvedl svou zarputilost a sportovní genialitu.

Proti třetímu hráči světa a stříbrnému medailistovi z nedávného MS Hugovi Calderanovi dotáhl manko 0:2 na sety a v rozhodujícím pátém ještě vedl 5:1. Chybělo málo, aby svou rozlučku ozdobil cenným triumfem.

Jenže o 16 let mladšímu sokovi nakonec podlehl a neuspěl ani v závěrečné čtyřhře. Jeho Borussia Düsseldorf tak padla s Ochsenhausenem 2:3, což pro Bolla znamenalo poněkud hořký nástup do sportovní penze.

„Odcházím se smutkem, ale také velkým vděkem,“ říkal. „Jsem vděčný za spoustu skvělých momentů a přátelství, která mi tento sport přinesl.“

Mezi jeho kamarády se řadí například fotbalisté Thomas Müller a Toni Kroos, kteří mu do Frankfurtu poslali videovzkazy.

A přímo v hledišti mu fandil legendární německý basketbalista Dirk Nowitzki, který v rukou držel cedulku s výmluvným nápisem Danke, Timo.

„Jsem poctěn, že na můj poslední zápas přiletěl až ze Spojených států,“ děkoval na oplátku Boll. Už před časem si domlouvali společnou dovolenou, na které jistě budou mít co probírat, oba se totiž ve svých oborech propracovali mezi světovou špičku.

Levoruký stolní tenista za krajanem a kamarádem plánuje dorazit v karavanu, který je jeho velkou vášní. Před tréninky a zápasy v Düsseldorfu dokonce nespí v hotelu, ale právě v obytném vozidle.

„Protože jsem skoro pořád sám a bez rodiny, tak mi to stačí. Cítím se tam pohodlně a můžeme ušetřit peníze. Navíc je velmi příjemné být hned vedle haly a mít to do ní pár kroků pěšky,“ líčí ve svém dokumentu Dyn Gametime mit Timo Boll.

Nyní už bude mít více času, aby s karavanem cestoval i na dovolenou.

Brzy tak jistě zapomene na to, že mu v neděli nevyšel útok na neuvěřitelný patnáctý bundesligový titul. V soutěži debutoval už v roce 1996 a v Düsseldorfu působil nepřetržitě od roku 2007.

Exceloval i na mezinárodní scéně. Sedmkrát zápolil na olympijských hrách a odvezl si z nich čtyři medaile, dalších devět má ze světových šampionátů a v součtu všech disciplín získal dvacet titulů mistra Evropy.

S reprezentací se rozžehnal na loňských olympijských hrách v Paříži, teď přišel definitivní konec.

Dál ale bude ambasadorem Düsseldorfu i německé asociace stolního tenisu. „Těším se, až budu moct tomuto sportu něco vrátit. A taky že se budu moct více věnovat svým blízkým.“

A právě rodině a přátelům také ve Frankfurtu se slzami v očích poděkoval. „Udělali jste ze mě takového, jaký jsem, i když jste to se mnou neměli vždy snadné. Stolní tenista Timo Boll se teď loučí, ale člověk Timo Boll tu s vámi ještě zůstane.“