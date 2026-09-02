Golfista Woods se dohodl na trestu za autonehodu. Na pět let nesedne za volant

Woods letos v březnu havaroval nedaleko svého bydliště v obci Jupiter Island na Floridě. Při předjíždění vrazil do čistícího vozu a své SUV obrátil na levý bok. Vše se obešlo bez zranění, golfista ale na druhém voze způsobil škodu 5000 dolarů.
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Výsledky dechového testu na alkohol měl padesátiletý Woods negativní, odmítl ale kontrolu moči. Policisté u něj navíc objevili dvě tablety analgetik a vítěz 15 majorů byl obviněn z řízení pod vlivem.
To Woods původně odmítl, ale nyní přistoupil na dohodu a obvinění bylo zmírněno na méně závažný delikt bezohledné jízdy. Za to kromě pětiletého zákazu dostal navíc pokutu 1500 dolarů.
Woods po nehodě přerušil kariéru, během níž získal rekordních 82 titulů na PGA Tour. V posledních letech ho navíc zbrzdila řada operací zad a kolen, několik nehod a závislost na lécích proti bolesti.