Tiger je zpět. Už zase. Skončím, až ucítím, že nemůžu vyhrát, říká Woods

V golfovém světě jeho slova nikdy nenechají fanoušky klidnými.

I když je jeho chůze neobratná a hra rezavá, Woodsův návrat na Hero World Challenge dělá z tohohle víkendu jeden z nejposvátnějších v golfovém kalendáři.

Nikdo nečeká, že uvidí hrát velkého šampiona v životní formě. Někoho možná ani nebude tolik zajímat samotný golf. Ono už jen to, že se na startu zase objeví Woodsovo jméno, je svým způsobem kouzelné.

„Víte, já pořád miluju soutěžení, miluju hraní. Chybí mi kamarádství, bratrská atmosféra, žertování, ale nejvíc mě pohání právě ten pocit, že ještě můžu něco dokázat. Časem se dostanu do bodu, kdy už nebudu moct znovu vyhrát. V tu chvíli odejdu, ale ještě ne,“ řekl před turnajem novinářům.

„Vážně si myslíte, že pořád můžete vítězit?“ optali se ještě pro jistotu žurnalisté.

„Absolutně,“ opáčil přesvědčeně Woods.

Vítěz 15 majorů neodehrál turnaj od dubnového Masters, které navíc kvůli bolestem nedokončil.

Následně podstoupil operaci subtalární fúze, kdy mu lékaři napravili část kotníku, který ho při posledních soutěžních kolech tak trápil.

Je to pochopitelně jen jedna položka v dlouhém seznamu fyzických problémů, které Woodsovo tělo v posledních letech sužují. Od zad po nohy, které si vážně poranil při autonehodě před dvěma lety.

„Mám za sebou půl roku nicnedělání, což je ta nejhorší věc. Prvních pár měsíců po operaci bylo opravdu drsných. Naštěstí mám s návraty už nějaké zkušenosti, takže jsem si s tím poradil,“ usmál se.

Už to pochopitelně není neporazitelný stroj.

This one-handed putting warmup from @TigerWoods is mesmerizing. pic.twitter.com/45CQxw2zeW

Bylo by nerozumné očekávat, že v sedmačtyřiceti ještě někdy bude hrát prvotřídní, svižný a bezchybný golf. Je možná nerozumné očekávat i to, že bude hrát čtyři dny za sebou bez bolesti. Všechny poslední operace ale mají jediný cíl – aby celá ta agónie byla aspoň snesitelná.

„Když se bolest dostane do bodu, kdy ji tělo dokáže tolerovat, bude to pro hráče s tak nadlidským prahem bolesti velká změna,“ myslí si James Colgan z Guardianu.

Možná i proto Woods mluví asi nejoptimističtěji za hodně dlouhou dobu.

V příštím roce by rád hrál alespoň jeden turnaj měsíčně. V únoru si chce střihnout Genesis Invitational, v březnu bude hledat další turnaj předtím, než v dubnu začnou akce nejvyšší kategorie major.

„Tenhle týden je krokem správným směrem. Musím se na další sezonu co nejlépe připravit. Teď je hlavní, že v těle nepociťuju žádnou nepříjemnost,“ líčil.

Kromě samotného hraní má v poslední době i jiné starosti. Jako člen představenstva PGA totiž řeší případnou fúzi ohledně komerčních aktivit s rozpínavým Saúdskoarabským veřejným investičním fondem PIF, který nedávno štědrými dotacemi turnajů spoustu hráčů od PGA přetáhnul.

Dohoda obou stran má být uzavřena do konce roku.

Od čtvrtka ale Woods zase nebude řešit nic jiného, než jak dostat míček co nejrychleji do jamky. Tedy věc, která mu roky šla lépe než komukoliv jinému.

Get your Sunday reds ready because Tiger & Charlie are returning for the 2023 PNC Championship!

🎟️https://t.co/g2bRYa0s93 pic.twitter.com/m48aB8jGVT