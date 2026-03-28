Co s Masters? Woodsův návrat komplikuje další incident. Má potíže, řekl Trump

Kryštof Morong
  15:17
Ve středu způsobil obrovskou vlnu nadšení. V padesáti letech, po dalších zdravotních patáliích a poté, co na nejvyšší úrovni nehrál téměř dva roky, se znovu vrátil na hřiště. Tiger Woods se smál, užíval si ten bezstarostný pocit švihu. Najednou se začalo mluvit o jeho možném startu na legendárním golfovém Masters. Jenže v tentýž týden měl autonehodu. Už zase. A rázem je možná všechno pryč.
Americký golfista Tiger Woods během turnaje Masters v Augustě.

Americký golfista Tiger Woods během turnaje Masters v Augustě. | foto: Reuters

K havárii došlo v pátek krátce po druhé hodině odpolední na Beach Road na Jupiter Islandu na Floridě, jen kousek od Woodsova bydliště. Podle šerifa Johna Budensieka golfista při předjíždění vrazil do čisticího vozu a své SUV převrátil na bok.

Ačkoliv z nehody vyvázl on i řidič druhého vozu bez zranění, Woods byl na místě zatčen. Policie uvedla, že vykazoval známky snížené schopnosti řídit.

Golfista Woods převrátil auto, pak odmítl test moči. Legendu dočasně zatkla policie

Přestože dechová zkouška na alkohol byla negativní, golfista odmítl test moči. „Má právo odmítnout. Existuje zákon, podle nějž bude obviněn za odmítnutí testu, ale výsledky nikdy nebudeme mít,“ doplnil šerif. Kvůli podezření z užití návykových látek či léků strávil Woods osm hodin v cele, než byl v noci propuštěn na kauci.

A zrovna ve chvíli, kdy se zdálo, že je zase zpět. Ve finále technologické ligy TGL, kterou spoluzaložil jako moderní halovou soutěž propojující hru na virtuálním hřišti s reálným greenem, se po více než roce vrátil do akce.

V týmu Jupiter Links po boku Maxe Homy a Toma Kima sice musel smířit s porážkou 2:9 od Los Angeles Golf Club, pro něj osobně šlo však o důležitý moment.

Policie zasahuje u dopravní nehody golfisty Tigera Woodse.

Po dlouhé době totiž konečně švihal holí bez bolestí. „Snažím se. Jenže tohle tělo už prostě neregeneruje tak, jako když mi bylo čtyřiadvacet,“ přiznal Woods na tiskové konferenci. „To ale neznamená, že jsem to vzdal. Pokouším se o návrat už dlouho. V posledních letech jsem se musel poprat s několika vážnými zraněními, a to si prostě žádá svůj čas. Pořád to ale zkouším, protože chci hrát,“ dodal.

Právě k Masters se už ve středu v pořadu The Five na stanici Fox News vyjadřoval i americký prezident Donald Trump, když se ho moderátoři ptali, koho tipuje na vítězství.

„Miluji Tigera, ale on tam nebude. Tedy, bude tam, ale hrát nebude,“ měl jasno už dva dny před nehodou. Po pátečním incidentu pak Trump hlásil: „Je mi ho strašně líto. Byl tam nějaký incident, to je vše, co vím. Je to velmi blízký přítel, úžasný člověk. Ale má nějaké potíže.“

Tigerův svět. Padesátník Woods vyhrával i na jedné noze a připravil půdu pro Obamu

Oba spolu mají velmi přátelský vztah, nadšený golfista Trump mu dokonce v květnu 2019 udělil Prezidentskou medaili svobody. Woods navíc chodí s Vanessou Trumpovou, bývalou manželkou prezidentova syna Donalda mladšího.

S ní se objevil i na lednové oslavě svých padesátin v hotelu Breakers na Palm Beach, kde se pro jeho nadaci TGR Foundation vybralo téměř 50 milionů dolarů.

Woods si prošel už tolika těžkými momenty, zejména s prokletými zády podstoupil sedm operací, kvůli nimž musel změnit i svůj typický švih, navíc se přidávaly problémy s koleny.

Americký prezident Donald Trump udělil golfistovi Tigeru Woodsovi Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání ve Spojených státech.

V roce 2008 na US Open s přetrženým zkříženým vazem a únavovými zlomeninami v noze v bolestech viditelně kulhal, ale stejně vyhrál. Jenže jeho cesta byla vždy lemována i řadou osobních skandálů.

Právě krátce po tomto senzačním triumfu v Torrey Pines přišel první velký pád, když v listopadu 2009 narazil u svého domu do hydrantu a stromu. Tehdy navíc vyšlo najevo, že prchal před manželkou Elin Nordegrenovou, která právě přišla na jeho nevěru.

Rozkřiklo se, že za Woodsem během turnaje pravidelně dochází jistá hosteska, a začala se rozplétat šílená osobní kampaň, při které se na titulních stránkách médií střídaly fotky Woodsových milenek.

O pár měsíců později následoval rozvod s Nordegrenovou, se kterou Woods vychovával kromě dcerky Sam i syna Charlieho. „Zradil jsem ji. Moje neupřímnost a sobectví jí způsobily obrovskou bolest. Snažili jsme se napravit škody, které jsem způsobil, ale nepodařilo se to,“ vzpomínal ve své biografii Woods, který má odmala vztah k buddhismu. „Ten mě učí, abych nenásledoval každý impulz a naučil se sebeovládání. Očividně jsem se od toho, v co věřím, odchýlil.“

Tiger a Charlie Woodsovi na exhibičním turnaji.

V médiích se jeho kdysi vzorný obraz poničil znovu v květnu 2017, kdy svět spatřil jeho nechvalně proslulou policejní fotografii po zatčení v Jupiteru na Floridě. Policisté ho tehdy našli spícího za volantem stojícího auta s nastartovaným motorem a poničenou stranou řidiče.

Toxikologie prokázala pět různých omamných látek v těle. Očividně dezorientovaný Woods to vysvětlil jako neočekávanou reakci na předepsané léky po operaci zad, uznal vinu za bezohlednou jízdu a vstoupil do rehabilitačního programu.

V roce 2018 se už poněkolikáté vrátil, po náročné operaci páteře dostal od lékařů opět zelenou, v září pak slavil svůj jubilejní 80. titul na elitním okruhu PGA Tour. Rok nato, ve 43 letech, fanouškům přichystal zatím poslední galapředstavení, když se ve svém ikonickém červeném triku v poslední den turnaje dostal do čela a vyhrál popáté Masters.

Golfová legenda Tiger Woods při svém triumfu na Masters v Augustě.

V roce 1997 sem přitom přijížděl coby jedenadvacetiletý mladík ve své druhé profesionální sezoně s tím, že se chce poměřit s nejlepšími. Během čtyř dnů však dodnes podle mnohých předvedl nejúžasnější cestu tímto turnajem v historii. Jako první v dějinách dosáhl v Augustě skóre 18 ran pod par, celkově 270 ran, a vyhrál o neuvěřitelných 12 úderů.

Tento rekord překonal až Dustin Johnson v roce 2020 (20 pod par). Když si tehdy Tiger poprvé oblékal slavné zelené sako pro vítěze, dojatě ho objímal otec Earl. V onom roce 2019 na stejném místě pak už v slzách stál s dcerou Sam a synem Charliem.

S dětmi, které byly svědky jeho nejtěžších životních pádů a teď i nejslavnějšího comebacku. Tolik se toho za tu dobu změnilo a on byl stále na vrcholu!

PROSÍM, PANE. Tiger Woods obléká zelené sako pro vítěze Masters v roce 2019.

Jenže v únoru 2021 měl pak vůbec nejtěžší autonehodu v Los Angeles, kdy jeho vozidlo sjelo ze svahu v Rancho Palos Verdes rychlostí přes 130 kilometrů za hodinu. V zóně, kde byla povolená maximální rychlost sedmdesát.

Woods tehdy v bezvědomí a se zdevastovanou nohou čelil hrozbě amputace. Přesto se dokázal vrátit, i když na elitním okruhu od té doby odehrál jen necelou desítku turnajů.

A letos další incident, další fotografie ve vazbě.

Ještě před pár dny rozjásal tisíce golfových nadšenců o možném velkolepém návratu, když se na adresu Masters vyjádřil slovy: „Ten turnaj zbožňuju! Miluju to tam už od svých devatenácti let. Pro mě i mou rodinu to znamená hrozně moc. Uvidíme, jak se to vyvine.“

Na legendárním hřišti Augusta National se totiž začala psát první velká kapitola v příběhu nejlepšího golfisty historie. Tam, kde se už tolikrát dokázal vrátit na vrchol.

Dokáže to i tentokrát?

Tipsport - partner programu
Velvary vs. BrozanyFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Velvary vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.55
  • 3.78
  • 3.96
Ústí n. O. vs. KolínFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Ústí n. O. vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.00
  • 3.10
  • 1.95
Česká Lípa vs. BenátkyFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Česká Lípa vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.15
  • 4.97
  • 10.40
Most/Souš vs. NeratoviceFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Most/Souš vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.20
  • 5.60
  • 16.00
Slavia C vs. AritmaFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Slavia C vs. Aritma //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.85
  • 2.70
  • 6.40
Kladno vs. Králův DvůrFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Kladno vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 45.00
  • 170.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

ONLINE: Sparta - Plzeň. O přežití i postup. Urvou domácí první výhru v Holešovicích?

Sledujeme online
Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

První mečbol soupeře odvrátila, teď se o stejný počin pokouší v šestém utkání čtvrtfinálové série extraligy znova. Hokejová Sparta bojuje na domácím ledě ve sportovní aréně v Holešovicích proti...

