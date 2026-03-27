Woods opět převrátil auto, pak odmítl test moči. Legendárního golfistu zatkla policie

  22:36aktualizováno  23:02
Slavný golfista Tiger Woods měl na Floridě dopravní nehodu, při níž vrazil do jiného auta a převrátil svůj vůz. Na místě havárie ho policie zatkla kvůli podezření z řízení pod vlivem. Šerif okresu Martin na tiskové konferenci oznámil, že padesátiletá golfová legenda ani muž z druhého auta neutrpěli zranění.
Woodsovo převrácené SUV, za ním je na místě nehody samotný golfista. | foto: AP

Nehoda se stala krátce po druhé hodině odpolední místního času nedaleko od Woodsova bydliště v obci Jupiter Island. Golfista se na úzké silnici snažil předjet tlakový čistící vůz a vrazil do jeho zadní části. Své SUV obrátil Woods na levý bok a vylezl z něj na straně spolujezdce.

Šerif John Budensiek uvedl, že Woods po nehodě vykazoval známky snížené schopnosti k řízení. Podrobil se dýchacímu testu na alkohol, jenž vyšel s negativním výsledkem, ale odmítl test moči. Proto byl obviněn a zadržen na minimálně osm hodin, po nichž může být na kauci propuštěn.

Woods byl účastníkem nehody potřetí. V roce 2021 sjel se svým vozem ve vysoké rychlosti ze silnice v Los Angeles a utrpěl mnohačetná zranění nohy a kotníku. Později vítěz 15 golfových majorů řekl, že mu hrozila amputace.

V roce 2017 byl jeden z nejlepších hráčů historie zatčen kvůli řízení pod vlivem poté, co ho policie na Floridě našla spícího za volantem ve špatně zaparkovaném voze s poničenou stranou řidiče. Svůj stav Woods odůvodnil špatnou kombinací léků proti bolesti.

Bývalá světová jednička se aktuálně snaží vrátit ke golfu. Loni v březnu si Woods přetrhl achilovku a v září se podrobil už sedmé operaci zad, s nimiž má dlouhodobé problémy. Oficiální turnaj hrál naposledy v roce 2024, kdy se představil na British Open. Spekulovalo se o tom, že uvažuje o comebacku na dubnovém Masters.

Tipsport - partner programu
NY Rangers vs. ChicagoHokej - - 28. 3. 2026:NY Rangers vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
28. 3. 00:00
  • 1.96
  • 4.21
  • 3.36
Buffalo vs. DetroitHokej - - 28. 3. 2026:Buffalo vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
28. 3. 00:00
  • 2.14
  • 4.10
  • 3.00
Ml. Boleslav B vs. Velké HamryFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Ml. Boleslav B vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
28. 3. 10:15
  • 2.00
  • 3.39
  • 2.69
Petřín Plzeň vs. Táborsko akademieFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Petřín Plzeň vs. Táborsko akademie //www.idnes.cz/sport
28. 3. 10:15
  • 2.43
  • 3.57
  • 2.10
Motorlet vs. Č. Budějovice BFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Motorlet vs. Č. Budějovice B //www.idnes.cz/sport
28. 3. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Loko Praha vs. HostouňFotbal - 21. kolo - 28. 3. 2026:Loko Praha vs. Hostouň //www.idnes.cz/sport
28. 3. 10:15
  • 2.20
  • 3.20
  • 2.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
