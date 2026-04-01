Woods po autonehodě: Stáhnu se a vyhledám léčbu, abych se vrátil silnější

„Uvědomuji si a chápu závažnost situace, ve které se dnes nacházím,“ uvedla golfová legenda. „Na určitou dobu se stáhnu, abych vyhledal léčbu a soustředil se na své zdraví. Je to nezbytné k tomu, abych se mohl soustředit na zlepšení svého stavu a pracovat na trvalém uzdravení,“ napsal. „Jsem odhodlán dopřát si čas potřebný k tomu, abych se vrátil zdravější, silnější a soustředěnější, a to jak v osobním, tak i v profesním životě,“ dodal.
Bývalá světová jednička se v poslední době snažila vrátit ke golfu. Loni v březnu si Woods přetrhl achilovku a v září se podrobil už sedmé operaci zad, s nimiž má dlouhodobé problémy. Oficiální turnaj hrál naposledy v roce 2024, kdy se představil na British Open. Spekulovalo se o tom, že uvažuje o comebacku na dubnovém Masters.
Nyní ale není jasné, zda se Woods ještě k profesionálnímu golfu vrátí. Organizace PGA mu po havárii vyjádřila podporu. „Tiger Woods je legendou našeho sportu, jehož vliv dalece přesahuje jeho úspěchy na hřišti. Především je ale Tiger člověk a my se soustředíme na jeho zdraví a pohodu. Tiger má i nadále naši plnou podporu,“ uvedla PGA.
Padesátiletý vítěz patnácti turnajů major vydal prohlášení jen několik hodin poté, co prostřednictvím právníka odmítl před floridským soudem obvinění z řízení pod vlivem, poškození majetku a odmítnutí zákonného testu moči. Požádal o soudní řízení před porotou.
Woods havaroval nedaleko od svého bydliště v obci Jupiter Island. Při předjíždění vrazil do čistícího vozu a své SUV obrátil na levý bok, vše se ale obešlo bez zranění. Policistům poté řekl, že se před nehodou díval do telefonu a ladil autorádio.
Na místě havárie byl zatčen kvůli podezření z řízení pod vlivem, policisté mu navíc v kapse našli dvě tablety hydrokodonu, což je lék na tlumení bolesti. Na otázku, zda si ten den vzal nějaké léky na předpis, Woods odpověděl, že „pár“. Dýchací test na alkohol měl Woods negativní, následný test moči na drogy ale odmítl. Kvůli tomu byl na osm hodin zadržen a poté propuštěn na kauci.
Woods byl účastníkem nehody minimálně potřetí. V roce 2021 sjel ve vysoké rychlosti ze silnice v Los Angeles a utrpěl mnohačetná zranění nohy a kotníku, kvůli nimž mu hrozila amputace.
V roce 2017 byl jeden z nejlepších hráčů historie zatčen kvůli řízení pod vlivem poté, co ho policie na Floridě našla spícího za volantem ve špatně zaparkovaném voze s poničenou stranou řidiče. Svůj stav Woods odůvodnil špatnou kombinací léků proti bolesti.