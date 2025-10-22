Ve sbírce má páté místo z olympijských her v Londýně 2012, titul mistryně Evropy do 23 let či stříbro z dospělého kontinentálního šampionátu. Byla také světovou jedničkou. A velkou popularizátorkou beach volejbalu v Česku.
„Díky úspěchu v Londýně jsme plážový volejbal posunuly o velký kus. Ještě teď se mi stává, že mi rodiče říkají, že kvůli nám dali dceru právě na tento sport. Medaile, finance a zážitky jsou subjektivní, ale tahle inspirace je nejhezčí odměna,“ ohlíží se v rozhovoru pro iDNES.cz.
Jak vaši kariéru zpětně hodnotíte?
Že byla opravdu bohatá. Jak na krásné zážitky a úspěchy, tak i na různé starosti. Ale tohle všechno ke sportu patří. Dokázala jsem to, co jsem chtěla. A jak už jsem řekla, moc si cením hlavně toho, že jsem pomohla beach volejbal v Česku otevřít i za hranice tohoto sportu.
Proč jste se rozhodla, že už v kariéře nebudete pokračovat?
Na elitním okruhu jsem hrála dvanáct patnáct let a vím, kolik energie, času a financí to obnáší. A tohle všechno už do sportu dávat nechci. Už chci být máma a necítím, že bych se chtěla vracet. To neznamená, že si někdy v budoucnu nějaký turnaj nezahraju, ale ambice makat, abych byla ve světové špičce, už nemám.
Jak jste o konci přemýšlela?
Poté, co se mi narodila dcera (v červnu 2022), jsem se ještě chtěla s Helenou Havelkovou dostat na olympiádu v Paříži, ale Helena se po roce rozhodla vrátit zpátky do šestkového volejbalu. A já už další variantu nehledala. Hned po porodu jsem se s novorozencem vrhla na okruh, protože čas mezi Tokiem a Paříží byl velmi krátký. A jakmile to s Helenou nedopadlo, kariéra pro mě byla v podstatě uzavřená kapitola.
Čemu se teď věnujete?
Pořád jsem na mateřské, mám tříletou holčičku. Zároveň jsme si otevřeli posilovnu a bistro, celý projekt budeme ještě rozšiřovat o další prostory. Taky dělám workshopy Makej s Maki, které se věnují mentoringu mladých i amatérských sportovců. To mě moc baví. Mám to hodně pestré, za což jsem ráda.
Sportovní rutina vám tedy nechybí?
Vrcholový sportovec je hrozně sebestředný, soustředíte se jen na to, jak se máte zlepšovat. A když jsem skončila, bylo pro mě nejtěžší udržet si nějakou sebepéči, jak se pořád posouvat. Musela jsem se vzpamatovat, že už to není každodenní režim, ale program si musíte nastavit sám.
Lákalo by vás i předávat zkušenosti?
Na to se právě zaměřuje projekt Makej s Maki. Nedělám to v rámci volejbalové federace, ale tak, jak cítím, že to dělat chci. Troufám si říct, že know how ze sportu mám velké, a určitě si ho nechci vzít do volejbalového hrobu. Mentoruju několik hráček, a když se mě někdo zeptá, ráda pomůžu.
Nemrzí vás, že jste neměla oficiální rozlučku?
Je pravda, že jsem kariéru zavřela sama a potichu mezi svými nejbližšími a nebylo nic oficiálního. Ale tahle velká loučení jsou často z iniciativy toho sportovního svazu a od volejbalové federace žádný impuls nepřišel, jestli se nechci rozloučit třeba na domácím turnaji v Ostravě.
A sama něco neplánujete?
Říkám si, jestli to vlastně potřebuju. Vůči fanouškům by to asi bylo hezké, ale po těch letech spousta lidí pochopila, že už se asi vracet nebudu. Možná se něco symbolického s rodinou a fanoušky ještě naskytne, ale teď nad tím aktivně nepřemýšlím.
Zahrát si pořád chodíte?
Jo, občas nějaké mixy. Ale to je jen pro radost. Beach volejbal mě baví, pořád mě fascinuje. To mi zůstalo i po konci kariéry. Ráda se na něj koukám a ráda si ho i zahraju. I když už mi tolik nejde.
Bavíme se spolu na vyhlášení sportovce roku vysokoškolského centra Victoria. Jakou tady máte roli?
Dlouhé roky jsem byla ve Victorii jako sportovec, a když jsem po olympiádě v Tokiu přerušila kariéru, tak jsme se domluvili, že jim pomůžu se správou sociálních sítí. Takže tady na galavečeru zpovídám sportovce a natáčím, jak akce probíhá.