Druhý letošní major. Golfové British Open vyhrál americký favorit Scheffler

V posledním kole turnaje v severoirském Portrushi udržel devětadvacetiletý hráč náskok čtyř ran. Za ním skončil Harris English a třetím místem podtrhl úspěšné vystoupení amerických golfistů Chris Gotterup.

Pro Schefflera to bylo čtvrté letošní vítězství na PGA Tour a celkově sedmnácté. Kromě Klaretového džbánu pro šampiona si zajistil prémii 3,1 milionu dolarů (asi 66 milionů korun).

Ve 153. ročníku British Open se představil také Filip Jakubčík, který si zahrál major jako první český golfista v historii. Jednadvacetiletý amatérský mistr Evropy v pátek neprošel cutem, se skóre +6 obsadil dělenou 122. příčku. Za sebou nechal i slavná jména jako Brookse Koepku, Collina Morikawu či Adama Scotta.

Scheffler je teprve čtvrtým hráčem, který dokázal posbírat vítězství na Masters, PGA Championship a British Open před 30. narozeninami. Před ním to dokázali Gary Player, Jack Nicklaus a Tiger Woods.

„Jsem unavený, ale jinak je to prima pocit. Byl to dlouhý týden, ale úspěšný. Zvládl jsem to hlavou dobře a mám štěstí, že tu stojím s trofejí. Snažil jsem se ničím nerozptylovat, zahrávat dobře rány. Je to těžké hřiště, musíte se dobře soustředit,“ řekl BBC Scheffler, kterému jako první gratulovala manželka Meredith s ročním synem v náruči.

Oběma po vítězství poděkoval. „Nemůžu se dočkat, až se vrátím domů a oslavím to. Díky také rodičům a týmu. Mám ten nejlepší tým. Všichni odvádějí skvělou práci,“ uvedl vítěz posledního majoru sezony.

Všechny čtyři majory vyhrál s náskokem nejméně tří ran. Ke zkompletování kariérního Grand Slamu mu chybí jen triumf z US Open, kde byl dosud nejlépe druhý v roce 2022.