Budějovice hostí galavečer thajského boxu. Nejlepší vyrazí do Thajska

„Galavečer nám všem moc chyběl. Gerbera má jedinečné kouzlo, ze všech míst je skvěle vidět. A jen na místě si to lidé užijí všemi smysly, jako v 5D,“ zve Michal Novák za pořádající Gladiators gym České Budějovice.

Největší atrakcí zápasového rozpisu je souboj o kemp v Thajsku pro vítěze pyramidy do 71 kilogramů. Nejlepší bojovník získá na jaře příštího roku měsíční tréninkový kemp s plným servisem zakončený zápasem s domácím bojovníkem.

„Vybrali jsme čtyři nejnadějnější fightery v Česku. Ve spolupráci s německým promotérem Bernardem Caplinem chceme talentované kluky motivovat a podpořit,“ tvrdí Novák.

Domácí klub bude reprezentovat Michal Pakiž, za soupeře bude mít Dominika Bartoše, Tomáše Procházku a Radomíra Dočekala. Kvarteto bojovníků rozlosují do semifinále, v závěrečném duelu večera se pak vítězové střetnou o kemp na thajském ostrově Koh Samui.

Kvůli pandemii covidu nedorazí závodníci z Rakouska či Německa. „Mrzí nás to, ale kvalitu tím večer neztratí. Čekají nás ryze české souboje, které budou o to víc plné rivality,“ očekává Novák.

Chybět nebude většina domácích hvězd s výjimkou čerstvého držitele evropského pásu WMC Josefa Talafouse, který odpočívá po náročném programu. „Elišku Pelechovou čeká zápas po delší době a má těžkou soupeřku Marcelu Šafránovou z Olomouce. Mohl by to být takový nepřímý souboj o reprezentační post,“ odhaduje kouč Novák.

Sama Pelechová se zpátky do ringu těší. „Zápasit doma v Budějovicích, to je pro mě vždy něco extra. Taková srdcovka,“ hlásí.

Gladiators night by měla nabídnout více než deset soubojů. Představí se také František Bočáň, Jindřich Šefčík, Daniela Librová, Jan Vinš, Jan Oplt či mladé naděje sestry Kadlecovy. Bojovat se bude na třikrát dvě nebo třikrát tři minuty.

Vstupenky se dají pořídit i na místě za 590 korun. Kapacita Gerbery je tisíc diváků.

Přesunou se na zimní stadion?

Pořadatelé Gladiators night mají do budoucna velké plány. „K Českým Budějovicím akce patří a byla by velká škoda, pokud bychom tradici neudrželi. Teď je to takový restart po covidu. Do budoucna chceme naopak dělat turnaje větší, rozjet ligu s váhovými divizemi, která by přesáhla současnou úroveň,“ zdůrazňuje Michal Novák.

Láká ho i přesunutí galavečera do Budvar arény, stadionu budějovických hokejistů. „Zkoušeli jsme sportovní halu, ale ta není ideální. Vyprodat Budvar arénu, to by byla výzva. Máme promyšlené, jak by to mohlo vypadat. Je důležité k tomu najít silného sponzora, který bude akci pravidelně podporovat, abychom mohli oslovit i atraktivní bojovníky. Navíc bychom k tomu museli vytvořit pořadatelský tým lidí,“ uvědomuje si.

Pandemická situace je sice proti plánování velkých akcí, ale popularita bojových sportů roste v celém světě i v Česku. „Jsem přesvědčený, že by to lidi natáhlo, i když si přes covid většina z nich navykla, že si raději zaplatí přenos a zůstane u televize. Budvar aréna je možná budoucnost. Teď si přeji, aby co nejvíc fanoušků dorazilo do Gerbery,“ uzavírá Novák.