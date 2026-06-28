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Testování žen? Ponižující. Sexuolog o trans sportovkyních i dopadech vyloučení

Markéta Plšková
Gynekolog a sexuolog Pavel Turčan

Gynekolog a sexuolog Pavel Turčan | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Gynekolog a sexuolog Pavel Turčan
Gynekolog a sexuolog Pavel Turčan
Gynekolog a sexuolog Pavel Turčan
Nizozemská šipkařka Noa-Lynn van Leuvenová během turnaje World Matchplay.
8 fotografií
V těchto dnech žije sportovní svět především fotbalovým mistrovstvím světa, které se koná v Kanadě, Mexiku a Spojených státech. V poslední zmíněné zemi se za dva roky uskuteční také letní olympijské hry. Debata o nich se otevírá už nyní, Mezinárodní olympijský výbor totiž nařídil, že všechny sportovkyně budou muset podstoupit test pohlaví.

V Los Angeles 2028 tak budou moct startovat pouze ženy otestované na nepřítomnost genu SRY, jenž je určující pro samčí pohlaví. Znamená to rovněž zákaz startu transgender sportovkyň mezi ženami. MOV testování ještě při hrách v Paříži důrazně odmítal, letos ale otočil, což mezi některými odborníky vzbudilo kritiku.

„Je to ponižující praxe, která stigmatizuje přirozenou biologickou variabilitu a naráží na základní principy lékařské etiky,“ míní pro iDNES Premium gynekolog a sexuolog Pavel Turčan, jenž rovněž spolupořádá mezinárodní konferenci CEPATH, která se soustředí na péči o trans adolescenty.

V rozhovoru vysvětluje časté mýty, které o tématu trans sportovkyň slýchá, či to, jaké faktory ovlivňují fyzickou výkonnost. „Testosteron je pouze jedním z nich,“ upozorňuje.

Největší mýtus je, že trans ženy systematicky dominují ženskému sportu. Data to nepotvrzují ani na vrcholové, ani rekreační úrovni.

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Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Panama vs. AnglieFotbal - Skupina L - 27. 6. 2026:Panama vs. Anglie //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 800.00
  • 300.00
  • -
Chorvatsko vs. GhanaFotbal - Skupina L - 27. 6. 2026:Chorvatsko vs. Ghana //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.02
  • 20.00
  • 300.00
DR Kongo vs. UzbekistánFotbal - Skupina K - 28. 6. 2026:DR Kongo vs. Uzbekistán //www.idnes.cz/sport
28. 6. 01:30
  • 1.70
  • 3.85
  • 5.42
Kolumbie vs. PortugalskoFotbal - Skupina K - 28. 6. 2026:Kolumbie vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
28. 6. 01:30
  • 3.95
  • 3.93
  • 1.92
Jordánsko vs. ArgentinaFotbal - Skupina J - 28. 6. 2026:Jordánsko vs. Argentina //www.idnes.cz/sport
28. 6. 04:00
  • 23.70
  • 9.22
  • 1.13
Alžírsko vs. RakouskoFotbal - Skupina J - 28. 6. 2026:Alžírsko vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
28. 6. 04:00
  • 3.30
  • 1.99
  • 3.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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