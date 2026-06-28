V Los Angeles 2028 tak budou moct startovat pouze ženy otestované na nepřítomnost genu SRY, jenž je určující pro samčí pohlaví. Znamená to rovněž zákaz startu transgender sportovkyň mezi ženami. MOV testování ještě při hrách v Paříži důrazně odmítal, letos ale otočil, což mezi některými odborníky vzbudilo kritiku.
„Je to ponižující praxe, která stigmatizuje přirozenou biologickou variabilitu a naráží na základní principy lékařské etiky,“ míní pro iDNES Premium gynekolog a sexuolog Pavel Turčan, jenž rovněž spolupořádá mezinárodní konferenci CEPATH, která se soustředí na péči o trans adolescenty.
V rozhovoru vysvětluje časté mýty, které o tématu trans sportovkyň slýchá, či to, jaké faktory ovlivňují fyzickou výkonnost. „Testosteron je pouze jedním z nich,“ upozorňuje.
Největší mýtus je, že trans ženy systematicky dominují ženskému sportu. Data to nepotvrzují ani na vrcholové, ani rekreační úrovni.