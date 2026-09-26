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Těsně pod stupni vítězů. Slalomář Novák skončil v časovce kayakcrossu na ME čtvrtý

Autor: ,
  16:34

Český kayakcrossař Matyáš Novák. | foto: ČTK

Slalomář Matyáš Novák skončil na mistrovství Evropy čtvrtý v časovce kayakcrossu. Od medaile ho dělilo 21 setin sekundy. Do nejlepší desítky se v sobotu dostal také Jakub Krejčí, jenž obsadil sedmou příčku. Do vyřazovacích jízd, pro něž byla časovka kvalifikací, postoupili v Ivree všichni Češi a Češky s výjimkou Vojtěcha Hegera. Vyhráli domácí Ital Giovanni De Gennaro a Britka Kimberley Woodsová.

Novák mohl po své jízdě pomýšlet na cenný kov, ale z pozice na stupních vítězů ho odsunul nakonec stříbrný Francouz Mathurin Madore. Bronz na úkor českého reprezentanta získal Španěl Manuel Ochoa.

Solidní výchozí pozici do vyřazovacích jízd, v nichž bude obhajovat evropský titul, si vyjel letošní mistr světa i Evropy na kajaku Krejčí. Byl zhruba o sekundu a půl pomalejší než De Gennaro. Konečná 27. příčka v časovce stačila na postup Janu Bártovi, naopak Heger byl na 33. místě první pod čarou. Od účasti ve vyřazovacích jízdách ho dělily čtyři setiny sekundy. O medaili v kayakcrossu překvapivě nebude bojovat stříbrný olympijský medailista Joseph Clarke z Británie, jenž po chybě na protivodné druhé brance obsadil v časovce až 47. místo.

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Mezi ženami byla v časovce nejlepší Češkou na 12. místě Kateřina Beková, která na vítěznou Woodsovou ztratila 2,58 sekundy. Na rozdíl od Světového poháru v Praze, kde časovku vyhrála, tentokrát na nejlepší nestačila. Za Woodsovou, která zlatem vylepšila loňský evropský bronz v této disciplíně, se na dalších medailových pozicích seřadily Polka Klaudia Zwoliňská a domácí Lucia Pistoniová.

Do vyřazovacích jízd, které začnou v 17.20, se s přehledem dostaly další dvě Češky. Obhájkyně bronzové medaile v kayakcrossu Olga Samková obsadila v časovce 16. příčku. Hned za ní skončila mistryně světa na kánoi Tereza Kneblová.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Ivree (Itálie)

Kayakcross

MUŽI
Časovka: 1. De Gennaro (It.) 43,29, 2. Madore (Fr.) -0,12, 3. Ochoa (Šp.) -0,61, 4. Novák -0,82, ...7. Krejčí -1,49, 27. Bárta -3,40, 33. V. Heger (všichni ČR) -4,06.

ŽENY
Časovka: 1. Woodsová (Brit.) 48,02, 2. Zwoliňská (Pol.) -0,64, 3. Pistoniová (It.) -0,74, ...12. Beková -2,58, 16. Samková -2,86, 17. T. Kneblová (všechny ČR) -3,15.

17.20 kaykacross - vyřazovací jízdy (finále 21:25 ženy, 21:34 muži).

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Slavia vs. TřebíčHokej - 6. kolo - 26. 9. 2026:Slavia vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.35
  • 4.00
  • 11.00
Slovinsko vs. SkotskoFotbal - Skupina 1 - 26. 9. 2026:Slovinsko vs. Skotsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 14.00
  • 1.17
  • 6.00
Uh. Brod vs. Olomouc BFotbal - 9. kolo - 26. 9. 2026:Uh. Brod vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.63
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  • 1.60
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Živě1:0
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