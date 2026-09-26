Těsně pod stupni vítězů. Slalomář Novák skončil v časovce kayakcrossu na ME čtvrtý

Novák mohl po své jízdě pomýšlet na cenný kov, ale z pozice na stupních vítězů ho odsunul nakonec stříbrný Francouz Mathurin Madore. Bronz na úkor českého reprezentanta získal Španěl Manuel Ochoa.
Solidní výchozí pozici do vyřazovacích jízd, v nichž bude obhajovat evropský titul, si vyjel letošní mistr světa i Evropy na kajaku Krejčí. Byl zhruba o sekundu a půl pomalejší než De Gennaro. Konečná 27. příčka v časovce stačila na postup Janu Bártovi, naopak Heger byl na 33. místě první pod čarou. Od účasti ve vyřazovacích jízdách ho dělily čtyři setiny sekundy. O medaili v kayakcrossu překvapivě nebude bojovat stříbrný olympijský medailista Joseph Clarke z Británie, jenž po chybě na protivodné druhé brance obsadil v časovce až 47. místo.
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Mezi ženami byla v časovce nejlepší Češkou na 12. místě Kateřina Beková, která na vítěznou Woodsovou ztratila 2,58 sekundy. Na rozdíl od Světového poháru v Praze, kde časovku vyhrála, tentokrát na nejlepší nestačila. Za Woodsovou, která zlatem vylepšila loňský evropský bronz v této disciplíně, se na dalších medailových pozicích seřadily Polka Klaudia Zwoliňská a domácí Lucia Pistoniová.
Do vyřazovacích jízd, které začnou v 17.20, se s přehledem dostaly další dvě Češky. Obhájkyně bronzové medaile v kayakcrossu Olga Samková obsadila v časovce 16. příčku. Hned za ní skončila mistryně světa na kánoi Tereza Kneblová.
Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Ivree (Itálie)
Kayakcross
MUŽI
ŽENY
17.20 kaykacross - vyřazovací jízdy (finále 21:25 ženy, 21:34 muži).