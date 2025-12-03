Zimovjanová poprvé královnou triatlonu: Nejlepší rok kariéry, změny se vyplatily

„Úplně mi buší srdce. Nečekala jsem, že mě to takhle přemůže. Moc si vítězství v anketě vážím. Je to velké zadostiučinění za tvrdou práci, kterou odvádím v tréninku i v životě. Nezvládla bych to bez lidí kolem sebe, kteří mi věří, že zvládnu všechno,“ řekla devětadvacetiletá Zimovjanová, závodnice Triatlonové akademie Plzeň, při slavnostním vyhlášení v industriálním prostoru DEPO 2015.
Nejúspěšnější česká reprezentantka uplynulé sezony ovládla tradiční anketu České triatlonové asociace. O jejím vítězství rozhodli svými hlasy trenéři, zástupci klubů, sportovní novináři a členové vedení asociace. Kromě parádního závodu v Karlových Varech si Zimovjanová v uplynulé sezoně připsala také vítězství v závodě Evropském poháru v polském Řešově nebo třinácté místo na světovém šampionátu v Hamburku.
„Byl to nejlepší rok mé kariéry, udělala jsem hodně změn. Je vidět, že se to vyplatilo a jsem moc ráda, že jsem mohla přivézt nějaké dobré výsledky do naší země,“ svěřila se na pódiu při vyhlášení.
Zimovjanová se po předchozí sezoně, kdy kvůli výkonnostním výkyvům i zdravotním problémům přišla o účast na olympiádě v Paříži, rozhodla k razantní změně. Jejím novým tréninkovým zázemím se stala Anglie, kde se dostala do skupiny u Loughborough University a připravovala se po boku olympijských vítězů. Teď cílí na další letní hry v Los Angeles 2028. „Musela jsem si zvyknout na úplně jiné prostředí. Pronajala jsem si malý domek na kraji městečka a kvůli cestě k univerzitě také auto. O všechno jsem se starala sama. Nebylo snadné to zvládnout, ale věděla jsem, že potřebuji udělat něco nového,“ bilancovala Zimovjanová.
I druhé místo v anketě obsadila závodnice z regionu. Heidi Juránková, talentovaná karlovarská triatlonistka, vybojovala skvělé šesté místo na mistrovství světa do 23 let a v úplném závěru sezony obsadila při svém debutu ve Světovém poháru osmé místo na závodě v Brazílii.
Ještě jeden triumf zůstal v Plzni. Popáté v řadě ovládli kategorii Českého poháru týmů závodníci TAP Plzeň. „Moc si toho vážíme. Děkuji i rodičům svých svěřenců a všem příznivcům klubu,“ vzkázal šéf plzeňského klubu Jan Řehula.