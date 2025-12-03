Zimovjanová poprvé královnou triatlonu: Nejlepší rok kariéry, změny se vyplatily

V září si v Karlových Varech doběhla pro vynikající osmé místo v sérii mistrovství světa, nejprestižnějším triatlonovém seriálu planety. Byl to zatím její životní výsledek a Tereze Zimovjanové výrazně pomohl k tomu, že si uplynulý víkend v Plzni posadila na hlavu korunku pro vítěze ankety Královna českého triatlonu.
Tereza Zimovjanová poprvé v kariéře vyhrála domácí anketu Král triatlonu.

foto: ČTK

Tereza Zimovjanová na mistrovství světa v Karlových Varech.
„Úplně mi buší srdce. Nečekala jsem, že mě to takhle přemůže. Moc si vítězství v anketě vážím. Je to velké zadostiučinění za tvrdou práci, kterou odvádím v tréninku i v životě. Nezvládla bych to bez lidí kolem sebe, kteří mi věří, že zvládnu všechno,“ řekla devětadvacetiletá Zimovjanová, závodnice Triatlonové akademie Plzeň, při slavnostním vyhlášení v industriálním prostoru DEPO 2015.

Nejúspěšnější česká reprezentantka uplynulé sezony ovládla tradiční anketu České triatlonové asociace. O jejím vítězství rozhodli svými hlasy trenéři, zástupci klubů, sportovní novináři a členové vedení asociace. Kromě parádního závodu v Karlových Varech si Zimovjanová v uplynulé sezoně připsala také vítězství v závodě Evropském poháru v polském Řešově nebo třinácté místo na světovém šampionátu v Hamburku.

Tereza Zimovjanová na mistrovství světa v Karlových Varech.

„Byl to nejlepší rok mé kariéry, udělala jsem hodně změn. Je vidět, že se to vyplatilo a jsem moc ráda, že jsem mohla přivézt nějaké dobré výsledky do naší země,“ svěřila se na pódiu při vyhlášení.

Zimovjanová se po předchozí sezoně, kdy kvůli výkonnostním výkyvům i zdravotním problémům přišla o účast na olympiádě v Paříži, rozhodla k razantní změně. Jejím novým tréninkovým zázemím se stala Anglie, kde se dostala do skupiny u Loughborough University a připravovala se po boku olympijských vítězů. Teď cílí na další letní hry v Los Angeles 2028. „Musela jsem si zvyknout na úplně jiné prostředí. Pronajala jsem si malý domek na kraji městečka a kvůli cestě k univerzitě také auto. O všechno jsem se starala sama. Nebylo snadné to zvládnout, ale věděla jsem, že potřebuji udělat něco nového,“ bilancovala Zimovjanová.

I druhé místo v anketě obsadila závodnice z regionu. Heidi Juránková, talentovaná karlovarská triatlonistka, vybojovala skvělé šesté místo na mistrovství světa do 23 let a v úplném závěru sezony obsadila při svém debutu ve Světovém poháru osmé místo na závodě v Brazílii.

Ještě jeden triumf zůstal v Plzni. Popáté v řadě ovládli kategorii Českého poháru týmů závodníci TAP Plzeň. „Moc si toho vážíme. Děkuji i rodičům svých svěřenců a všem příznivcům klubu,“ vzkázal šéf plzeňského klubu Jan Řehula.

Krásná, provokativní, záhadná. Katarina Wittová slaví šedesáté narozeniny

Katarina Wittová navštívila v květnu 2025 zápas amerického fotbalu.

Málokdo pronikne ze sportovního světa do toho mainstreamového tak, jako se to podařilo Katarině Wittové. V roce 1988 obhájila olympijské zlato a stala se krasobruslařskou legendou. O deset let...

3. prosince 2025  8:30

Brown táhl Boston proti Knicks, Edwards zajistil Minnesotě výhru v prodloužení

Anthony Edwards se obrací na rozhodčího.

Basketbalista Anthony Edwards zařídil Minnesotě vítězství v NBA nad New Orleans 149:142 po prodloužení. V závěru srovnal skóre a celkem nastřílel 44 bodů. Pelikáni tak zůstali nejhorším týmem...

3. prosince 2025  8:09

