Badminton se změnil. Vyhrává, kdo neudělá chybu, poznává česká naděje

V Dánsku podstupuje Švábíková tvrdé tréninkové dávky, hodiny na kurtu i v posilovně jí mají pomoct k tomu, aby dokázala konkurovat třeba i nejlepším Číňankám.

„V Číně jsou skoro celý den v hale a jen dřou. Jsou pak náchylnější ke zraněním. V Dánsku to jde pomaleji, velký důraz se klade na prevenci zranění. Nejde se tolik po kvantitě, ale po kvalitě tréninku. Snaží se poslouchat svoje tělo,“ srovnává čtyřnásobná mistryně republiky Švábíková.

Do městečka Linde zamířila poprvé v šestnácti letech, vzhledem k rychlému výkonnostnímu růstu a potřebě kvalitních tréninkových zápasů se na sever Evropy vydávala čím dál častěji.

A místní klub Langhøj okamžitě zaujala. Dokonce natolik, že jí lákal do své sestavy, kde by doplnila olympijskou medailistku či mistryni světa.

„Hodně se to tady točí kolem mě. Trenér má kontakty, takže až to bude potřeba, má možnost mi domluvit tréninkové zápasy i proti nejlepším dánským hráčkám, což je super,“ pochvaluje si Švábíková benefity přípravy v zahraničí.

„Minulou sezonu jsem dokonce trénovala s jedním Singapurcem, který loni porazil legendárního Číňana Lin Tana, jednoho z nejlepších badmintonistů historie,“ prozrazuje výbornou zkušenost, která jen dokazuje, jak si talentované Češky v Dánsku váží.



Skrze měření s nejlepšími pak poznává i tajná zákoutí a úskalí svého sportu.

„Ženský badminton se za poslední léta trochu změnil,“ pozoruje Švábíková. „Vyhrávají holky, které neudělají chybu. Kdo ji udělá první, ten prohraje. Takže jsme se na to zaměřili. Jedeme sice stále podle dánského systému, ale co se týče taktické hry, tak se snažíme okoukávat ty nejlepší,“ nastínila útočně laděná Češka.

Jenže pouze silou dnes protivnice nezaskočí. „Ženy už jsou velké rány schopné vybírat, protože trénují s chlapy. Nic je nepřekvapí. Proto se snažím rozhodit je jiným způsobem.“

Poctivá a kvalitní příprava směřuje k tomu, aby Švábíková vyrostla v elitní hráčku. „Chci medaili z mistrovství Evropy. To je můj nejbližší cíl,“ hlásí Češka. „Jsem teprve druhým rokem dospělá, takže jsem ještě hodně mladá, ale vím, že na to mám. Snad se mi to jednou povede.“