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Kneblová zakončila SP kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu, třetí je i celkově

Autor: ,
  17:11

Tereza Kneblová v cíli finálové jízdy mistrovství světa. | foto: ČSK/Barbora Reichová

Mistryně světa Tereza Kneblová zakončila Světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále v Seu d'Urgell. Třetí skončila třiadvacetiletá česká reprezentantka i celkově v pětidílném seriálu.

Kneblová zajela finálovou jízdu s jedním dotykem branky, na náročné trati se vyhnula penalizaci pouze jedna z dvanáctky finalistek.

Česká vodní slalomářka ztratila 79 setin sekundy na vítěznou Anu Satilaovou z Brazílie a devět setin na druhou Miren Lazkanovou ze Španělska.

Medailovým umístěním navázala Kneblová na čtvrteční druhé místo v časovce kayakcrossu, v neděli ji čeká vyřazovací závod.

Kneblová byla ve finále SP druhá v časovce krosu, stejné místo bere i celkově

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