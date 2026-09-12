Kneblová zakončila SP kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu, třetí je i celkově

Kneblová zajela finálovou jízdu s jedním dotykem branky, na náročné trati se vyhnula penalizaci pouze jedna z dvanáctky finalistek.
Česká vodní slalomářka ztratila 79 setin sekundy na vítěznou Anu Satilaovou z Brazílie a devět setin na druhou Miren Lazkanovou ze Španělska.
Medailovým umístěním navázala Kneblová na čtvrteční druhé místo v časovce kayakcrossu, v neděli ji čeká vyřazovací závod.
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Kneblová byla ve finále SP druhá v časovce krosu, stejné místo bere i celkově
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