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Slalomářka Kneblová završila skvělé finále SP. V kayakcrossu získala třetí medaili

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  16:24

Kanoistka Tereza Kneblová na MS v Oklahoma City. | foto: Kanoe.cz / Zonerama

Vodní slalomářka Tereza Kneblová obsadila druhé místo v kayakcrossu na finále Světového poháru v Seu d'Urgell, v celkovém pořadí skončila šestá. Na olympijském kanálu pro hry v Barceloně v roce 1992 získala česká jednička celkem tři medaile, ve čtvrtek byla druhá i v časovce kayakcrossu a v sobotu třetí na kanoi.

Třiadvacetiletá Kneblová ve finále nestačila pouze na Britku Kimberley Woodsovou, s níž absolvovala všechny čtyři vyřazovací jízdy.

Třetí byla Mónica Dóriaová z Andorry, čtvrté místo stačilo k zajištění celkového triumfu v seriálu Francouzce Camille Prigentové. Druhá česká reprezentantka Kateřina Beková vypadla ve čtvrtfinále a skončila šestnáctá.

Závod mužů vyhrál domácí Španěl Manuel Ochoa, celkovým vítězem se stal v neděli třetí Švýcar Jan Rohrer. Nejlepší z Čechů Matyáš Novák skončil po vyřazení ve čtvrtfinále jedenáctý, Vít Přindiš byl dvacátý. Spolufavorit Jakub Krejčí se do vyřazovací části nekvalifikoval z nevydařené časovky.

Finále SP ve vodním slalomu v Seu d’Urgell (Španělsko)

kayakcross

Muži:
1. Ochoa (Šp.), 2. Butcher (N. Zél.), 3. Rohrer (Švýc.), ...11. Novák, 20. Přindiš (oba ČR)
Konečné pořadí (po 5 závodech): 1. Rohrer 224, 2. Clarke (Brit.) 197, 3. Di Gennaro 164, ...12. Krejčí 110, 15. Novák 79, 16. Přindiš 76, 87. Bárta 5, 101. Rudorfer 4, 103. Kopeček (všichni ČR) 2

Ženy:
1. Woodsová (Brit.), 2. Kneblová (ČR), 3. Dóriaová (And.), ...16. Beková (ČR)
Konečné pořadí (po 5 závodech): 1. Prigentová (Fr.) 233, 2. Woodsová a Funková (Něm.) obě 230, ...6. Kneblová 200, 14. Beková 77, 26. Samková 27, 69. Michalová (obě (ČR) 4

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