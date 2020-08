V 17 letech pojede Evropu. Mám strach, ale těším se, říká vodní slalomářka

„Je to pro mě strašný šok, vůbec jsem s tím nepočítala. Moc se na to těším,“ říká vodácká obojživelnice, která kromě slalomu zvládá na nejvyšší úrovni i sjezd.

Vaší nominaci do tříčlenné reprezentace singlkanoistek předcházelo velké drama. Co se přesně stalo?

V kvalifikaci posledního čtvrtého dílu jsem odhodila tyčku, takže jsem dostala padesátivteřinovou penalizaci a nepostoupila jsem do finále A. Tím pádem jsem nemohla bojovat o ty nejvyšší příčky a se seniorskou reprezentací jsem vůbec nepočítala. Pak ale Martina Satková udělala chybu a díky její smůle jsem si místo vyjela.

Pak se dostavila euforie?

Spíš strašný šok, vůbec jsem to nečekala, byla jsem smířená s tím, že to neklapne a zkusím to příští rok. Pak jsem měla samozřejmě hroznou radost, ale na druhou stranu mi bylo strašně líto Marti, protože se jí to už podruhé na poslední chvíli vyhnulo. Pocity tedy byly smíšené.

Poslední díl kvalifikace se jel v Troji, jaké bylo si po pauze zazávodit před fanoušky?

Hrozně jsem se na to těšila, v Troji je vždycky nejlepší atmosféra za celý rok. Mají tam dobré moderátory a je tam hodně diváků, takže nervozita je o to větší. Ale bylo to skvělý. A už se těším na mistrovství Evropy, to tam diváků bude tak stokrát víc. Jsem zvědavá, jak to tam zvládnu.

Bude to životní zážitek?

To určitě. Mám z toho trochu strach, ale zároveň se strašně těším. Bude to pro mě úplně nový, spíš tam budu načerpávat zkušenosti, než abych jela na nějaký výkon.

Trpíte nervozitou?

Dost mívám nervy, někdy dokonce zvracím. Už se ale dostávám do nějaké normy a začínám to zvládat. Jen na těch největších závodech mi to pořád dělá problémy a stále bývám nervózní.

V sedmnácti letech není divu. Jaké to je, ocitnout se ve společnosti Prskavce, Hradilka či Kudějové, kteří vozí medaile z největších akcí?

Samozřejmě je to pro mě úplný šok. Vůbec jsem s tím nepočítala, a když jsem zajela dobře první dva nominační závody, řekla jsem si: „tý jo, zatím jsem na třetím místě, to vypadá, že by to možná i mohlo vyjít, když to nepokazím“. Vůbec jsem však nepočítala s tím, že by se mi to povést mohlo. Beru to jako strašnou shodu náhod, která už se nemusí nikdy zopakovat. Teď toho chci totálně využít a užít si to.

Budete nasávat, jak se dlouholetí reprezentanti připravují, případně si zajdete i pro radu?

Jasně. V týmu jsou lidi, ke kterým vzhlížím od předžáků, takže to bude neskutečné. A mám z nich i hrozný respekt, takže jestli mi poradí, budu samozřejmě strašně ráda. A bude neskutečné je vidět a být součástí jejich týmu. Na to se strašně těším.

Máte v hlavě i myšlenku, že by se šampionát mohl kvůli neustále se měnící situaci kolem koronaviru ještě zrušit?

Samozřejmě se to stát může, ale doufám, že na to nedojde. V půlce září se snad nic nestane. Ale kdyby se to stalo, tak pocit, že to dokážu zajet stejně jako oni, mě už pořád bude hřát u srdce. A doufám, že se mi to třeba povede ještě zopakovat i nějaký další rok. Věřím ale, že se šampionát pojede.

Zkomplikoval vám covid nějak přípravu?

O jarní přípravu jsme naštěstí nepřišli, všechno jsme objeli ještě před karanténou. A jakmile se začala opatření uvolňovat, vyráželi jsme na kanály, kde už se mohlo jezdit, takže jsme o moc nepřišli. Jen nějaké cesty do zahraničí jsme museli oželet.

Stále platí, že kombinujete sjezd i slalom?

Ano, pořád to tak je, kajak, kánoe, všechny kategorie. Baví mě všechno, a pokud to půjde kombinovat i další roky, tak s tím nechci přestávat. Teď se naštěstí závody nekryly, takže jsem mohla objet všechny závody a jsem za to moc vděčná. Doufám, že to tak půjde i v dalších letech.