První juniorská medaile ve skocích do vody. Jelínková si z MS veze bronz

Skokanka do vody Tereza Jelínková. | foto: Profimedia.cz

„Medaili jsem vůbec nečekala, nepřijela jsem ani s očekáváním, že třeba budu ve finále. Po pravdě jsem sem přijela hlavně kvůli zkušenostem a bylo to krásné překvapení,“ uvedla Jelínková v tiskové zprávě svazu.

Talentovaná skokanka, jež šestnácté narozeniny oslavila teprve v pondělí, se do finále probojovala ze sedmého místa v kvalifikaci. V souboji o medaile neustále stoupala pořadím, před posledním skokem byla čtvrtá a nakonec získala bronz s tříbodovým náskokem před Švédkou Signe Stahlovou. Za čtyři vyrovnané pokusy dostala od rozhodčích známky v rozmezí od 47,25 až 53,20 bodu.

„Cítila jsem se tak jakoby zvláštně, protože jsem byla nejmladší účastnicí, takže jsem byla tak z poloviny nervózní. A na druhou stranu, já jsem si to chtěla strašně užít, protože jsme skákaly venku, přitom v Česku už je zima. Takže já jsem si šla spíš za tím, že si to užiju a že budu v pohodě. A samozřejmě jsem si to užila,“ řekla Jelínková.

„Na stupních vítězů jsem se cítila ještě zmateně, protože mně všechno teprve docházelo. Až po chvíli přišla obrovská radost a dostavily se velké emoce. Dokonce jsem brečela a bylo to strašně krásný,“ popsala pražská rodačka životní úspěch.

Navzdory nízkému věku už Jelínková absolvovala seniorské starty na letošních mistrovstvích světa v Dauhá a Evropy v Budapešti, kde v kvalifikaci z jednometrového prkna skončila jako první nepostupující třináctá. Na červencovém juniorském ME ve Vilniusu vybojovala dvě sedmá místa. V Brazílii má před sebou ještě páteční závod na desetimetrové věži.