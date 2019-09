Na MS jsem připravená velice dobře, věří po třetím místě Fišerová

Čtyři sekundy vás dělily od nejrychlejší Jessiky Foxové a Kimberley Woodsové. Víte, kde jste je ve finále nechala?

V té jízdě bych našla hodně vteřinek, o které byly holky lepší, kór v té spodní části. Nahoře se mi docela dařilo, ale jak jsem se blížila k cíli, uvědomovala jsem si, že jedu velice dobře, a furt jsem dělala menší chybičky, za což moc ráda nejsem. Ale jinak si myslím, že jsem tu jízdu zvládla velice dobře před takovým publikem. Na mistrovství světa jsem připravená velice dobře.

Jak těžké pro vás je zkoncentrovat se v takovém fanouškovském kotli?

Pro mě je to nesmírně těžké. Už v semifinálové jízdě se mi povedlo nechytit pádlo mezi jedničkou a dvojkou, tak jsem se dost bála finálové jízdy. Snažila jsem se kouknout jen na semifinálové jízdy našich kluků a jinak být mimo lidi, protože jich tu bylo fakt moc. Nechtěla jsem se v tom udržovat, chtěla jsem mít svou pohodu.

Bude to pro vás o to lehčí ve španělském Seu?

Myslím, že pro mě to bude o hodně lehčí, protože diváků tam bude dost, ale všichni povzbuzují svoje lodě. Proto to pro mě v tomhle ohledu lehčí bude.

V Lipsku jste nedávno porazila i Jessiku Foxovou. Věříte, že teď můžete porazit všechny?

Takhle to určitě neberu. Letos jsme se ale Jessice hodně vyrovnaly, tolik nám neujíždí. Už jsme s ní v kontaktu a když zajedeme dobrou jízdu, je to o setinkách, což bylo vidět v Markkleebergu.

Ve Světovém poháru jste nakonec skončila třetí o pouhé tři body. Kdybyste jela i v Tacenu, mohla jste být druhá, nemrzí vás to?

To mě vůbec nemrzí, já jsem letos měla jiné priority - mistrovství světa a mistrovství Evropy dospělých a do 23 let. Proto jsme Tacen vynechali a já jsem za to ráda. Díky tomu jsem měla týden volna, a proto mi to teď lépe jezdí.