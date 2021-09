Chyběly mi síly, mrzelo Fišerovou. A co teď? Těší se na dovolenou a psy

Ano, pochopitelně ji mrzelo, že se na šampionátu nedostala do finále.

Zároveň ale věděla, že toho v letošní sezoně už dokázala spoustu.

„Hlavu si z toho nelámu,“ dodala třiadvacetiletá kanoistka smířlivěji. „Letošní sezona byla skvělá, kdyby mi to někdo řekl před ní, beru to všemi deseti.“

Na olympijských hrách sice nepotvrdila předpoklady a skončila šestá, na mistrovství Evropy však vybojovala stříbro a ovládla Světový pohár. „Pro mě je Světový pohár skoro vzácnější než mistrovství světa. Skládá se ze čtyř závodů, což víc odpovídá výkonnosti než jedna jízda,“ říkala.

Proč to v bratislavské jízdě nevyšlo?

Chybělo maličko (od postupové desítky ji dělilo 55 setin), bohužel těch chyb tam bylo hrozně moc a ani síla na to nebyla.

Projevila se únava z náročné sezony?

Určitě, už jedu moc dlouho. Byla jsem unavená jak fyzicky, tak i psychicky. Říkala jsem si, že když jsem kromě olympiády byla pokaždé na bedně a vždycky ve finále, tak kde se to prolomí. Bohužel se to prolomilo tady.

A ještě něco?

Zase bych to ale nesváděla jen na únavu. Byla tam i nějaká nervozita, že to je mistrovství světa a očekávání, že finále by bylo hezké. Splynulo to dohromady, dvakrát jsem ťukla, hodila jsem dvě erky navíc a to bohužel nestačí.

Z favoritek jste neskončila jen vy, na kajaku i na kanoi se do finále neprobojovala ani australská olympijská vítězka Foxová. O medaile nejel ani další vítěz z Tokia kajakář Prskavec.

Myslím si, že už jsme prostě všichni unavení, jak Jess, tak i Jířa. Už se vidíme trošku někde jinde. Bylo to dlouhé a náročné, je proto těžké udržet koncentraci přímo na tento závod. Není to vidět jen na jednom člověku, ale i na takové závodnici, jako je Jessica.

Co vás čeká teď?

Plánuju dovolenou. Budu konečně doma, to pro mě bude nejlepší. Přeci jen tam mám štěně a dvouletého psa. Fakt se těším, až nebudu muset týden nic řešit a budu moct jen chodit na procházky, hrát si a cvičit.