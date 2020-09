Favorizovaný nervák. Kanoistka Fišerová se sžívá s lodí a chce do Tokia

Karty jsou před evropskou bitvou v trojských peřejích rozdány jasně. O olympijskou kvalifikaci může Fišerovou připravit pouze Gabriela Satková. Ta by ovšem musela mistrovství Evropy ovládnout a Fišerová skončit na horším než sedmém místě. I když je situace více než příznivá, nechce vedoucí závodnice českého pořadí nic ponechat náhodě.

„Já jsem dost velký nervák. Pociťuji, že to nebude jen mistrovství Evropy, ale hlavně olympijská kvalifikace. Je to spíš trošičku svazující. Každopádně na závod se moc těším. Vím, že když pojedu s klidnou hlavou a zajedu to tak, jak umím, mohlo by to na olympijskou kvalifikaci stačit, protože to mám hrozně dobře rozjeté. Pokud to nepokazí hlava, tak to bude dobré,“ má pár dní před důležitým závodem jasno.

Pokud vše klapne, bude to pro dvaadvacetiletou kanoistku první účast pod pěti kruhy. Není proto divu, že je splnění svého snu ochotná obětovat i případnou medaili ze šampionátu - i když je jasné, že olympijská kvalifikace potvrzená vzácným kovem, je tou ideální variantou.

„Spíš se soustředím na to, abych si olympiádu vyjela, než jak dopadnu. Samozřejmě bych chtěla, hlavně v Praze, získat medaili. Není to ale něco, co by mě svazovalo nebo nutilo jet rychleji. Soustředím se hlavně na olympiádu,“ vyhlásila rodačka z Roudnice nad Labem, která ve své sbírce už jednu evropskou medaili má - z roku 2017.

Před třemi lety si pro druhé místo dojela bez tlaku okolí. O víkendu ale bude muset z pozice vedoucí závodnice hájit svůj nárok na Tokio. Mohl by to být problém?

„Neřekla bych, že by mi pozice favorita seděla. Když ode mě nikdo nic nečekal, zajela jsem stříbro jak na Evropě, tak na světě. Postupně se s ní sžívám a snažím se jí překonat. Každým rokem se zlepšuju. Už nedávám takový důraz na to, jak dopadnu nebo co ode mě kdo očekává,“ našla si svůj recept, který by měl zafungovat i v Praze.

Nechybělo moc a musela by se s ostatními závodnicemi vydat do Londýna. Jenže současná pandemie „přihrála“ ME Praze a poslala Terezu na dobře známou trať. „Trója je můj domácí kanál. Nebojím se, že bych neměla něco naježděného,“ usmívá se.

Kromě toho si díky přesunu bude moct užívat tolik potřebnou podporu rodiny: „Londýn mám taky moc ráda, ale tam bych třeba neměla rodiče, protože mamka se bojí létat.“

Právě nejbližší rodina by měla i přes přísné restrikce svou favoritku podporovat přímo u kanálu. „Jsou povolené nějaké vstupy, takže tam budou. To je pro mě nejdůležitější. Ať to dopadne jakkoliv, tak vím, že mi budou tvořit podporu,“ může se spolehnout.

Kanoistka Tereza Fišerová se raduje se svým týmem.

„Je super mít plné tribuny, ale bohužel situace je taková a my s tím nic neuděláme. Je lepší se přizpůsobit. Víme, že celý přenos půjde na České televizi nebo fanoušci budou moct závod sledovat na Instagramu Czechcanoe. Organizátoři dělají maximum pro to, abych se cítila jako doma. Tím, že je to v Troji, tak se tak cítit budu,“ posílá vzkaz všem fanouškům.

Ve společnosti poslední dobou rezonuje téma zdraví. Podobnou patálii musela řešit i Fišerová, ale naštěstí se její trampoty netýkaly té nejskloňovanější choroby posledních měsíců.

„Prala jsem se s nemocí, kvůli které jsem ani nešla na státnice. Měla jsem podezření na příušnice. Naštěstí už se cítím dobře. Na vodě jsem nebyla čtyři dny. Nemyslím si ale, že by to mohlo ovlivnit výsledek, protože budu mít dost času se před ME rozjezdit. Všechno jsem přizpůsobila tomuto závodu, abych na něj byla fit, odpočinutá a v dobré formě,“ potvrdila.

Aktuální formu, která ji dovede až do Tokia, bude muset potvrdit už o víkendu. Našlápnuto má dobře.