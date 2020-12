Vracák zradil známého rappera, olympioničku divoká voda přemohla

Teplota vzduchu osm stupňů nesváděla k žádným vodním radovánkám. Jenže dohoda je dohoda. A tak musel Renne nastoupit do lodi. Tereza zvolila nejprve přípravu na suchu. Tématem byla především technika pádlování. „Jednou rukou zabereš, druhou točíš,“ vysvětlovala poctivě česká olympijská naděje Rennemu, který už tou dobou seděl v lodi.

„Budu rád, když se neutopím,“ vstupoval do divoké vody s obavami rapper. „Zhruba támhle někde mě budou lovit,“ plánoval si blízkou budoucnost.

Jak se ale ukázalo, když se spojil jeho sportovní talent s podrobnou instruktáží od Terezy, na klidné vodě dokázal plout bez problémů. Přišel tedy čas na vyšší level…

Společný sjezd na divoké vodě. Tereza v roli adrenalinového taxikáře a mentora udávala poslední pokyny: „Nech se řídit. Když udělám tohle, tak mi neodporuj,“ houpala lodí. „Snad to poznám. Prostě na mě řvi,“ byla poslední slova Renneho, než se společně spustili do peřejí.

Dlouho to vypadalo dobře, jenže pak… „Dojížděli jsme do levého vracáku a měli jsme dát levý náklon, ale ty ses bohužel přiklonil k té druhé straně. Přece jen jsi o něco větší než já, tak jsi mě převážil a šla jsem za tebou do vody,“ smála se Tereza, když hledala viníka nehody.

V klidu na pevné zemi už pak mohli vše pořádně zhodnotit. „Čekal jsem to horší,“ přiznal se Renne. Tereza s ním souhlasila: „Ale jo, docela Ti to šlo. Ještě pár tréninků a mohli bychom jet spolu…“

„Na olympiádu!,“ skočil jí do řeči.

No, kdo ví. Pokud se na olympijských hrách objeví sjezd na divoké vodě smíšených dvojic...