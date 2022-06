Všestranná v peřejích i v životě? Jak v čem, říká Fišerová. Dějepis ji nebavil

O víkendu při Světovém poháru v pražské Troji ovládla závod kanoistek a na kajaku se poprvé mezi elitou probila do finále a obsadila v něm páté místo. Posléze pak ještě slavila vítězství v extrémním slalomu.

„Je to jako pohádka,“ radovala se.

Nyní věří, že na podobný úspěch naváže i při další zastávce seriálu, která ji od pátku čeká v polském Krakově. A i tam ji pochopitelně čeká kombinace kánoe a kajaku.

„Neuměla bych si představit, že bych dělala jen jednu disciplínu,“ říká. „Kajak je pro mě srdcová záležitost. Začínala jsem na něm a jsem ráda, že teď můžu být v reprezentaci i na něm.“

Jaká ale je, když vyskočí z lodi na souš? Je podobná univerzálka? „Taková ne,“ povídá. Říká třeba, že dějepis jí nikdy nešel a raději měla matematiku či fyziku. Nebo že v jídle dokáže být pěkně vybíravá.

A jaká je v jiných oblastech?

Další sporty

Při sportech mimo vodní kanál o sobě tvrdí: „Zas tak univerzální nejsem, není to tak, že bych hned ve všem zářila.“ Ovšem duch závodníka se u ní nezapře. Když jí něco nejde, nevzdá se. Naopak, možná ji to ještě více motivuje.

„Jsem hrozně soutěživá, takže i když se mi něco nedaří, stejně chci vyhrát,“ líčí.

Kromě vody nejčastěji jezdí na kole nebo běhá. Přes zimu si zase ráda zaleze na umělé stěně. „Manželka mého trenéra dřív závodně lezla, tak s ní chodím na bouldery. To mě baví, ale všechno je to jen tak okrajově, hlavní je pro mě vodní slalom,“ říká.

A je nějaký sport, který nemá ráda? „To se asi nedá říct, všechny jsou krásné,“ povídá.

Pak se ale zamyslí a s úsměvem dodá: „Třeba šachy, ty by mi asi nešly.“

Škola

„Neřekla bych o sobě, že jsem studijní typ,“ říká Fišerová. „Naopak se trochu trápím, tady u mě takovou univerzalitu nehledejte. Nejsem ten typ, který by zvládl skloubit školu a sport na sto procent.“ Přesto se může pyšnit vysokoškolským titulem.

Loňskou sezonu si proložila bakalářskými zkouškami na škole Palestra, kde dálkově studovala obor sportovní a kondiční specialista. Ačkoliv je měla v týdnu mezi Světovými poháry v Praze a německém Markkleebergu, uspěla.

Radost české kanoistky Terezy Fišerové po zisku bronzu na ME.

„Dělala jsem je z anatomie, kineziologie, didaktiky a psychologie,“ vyprávěla loni. „Ale vždycky jsem byla spíš na matematiku.“

Matematika, fyzika. To bylo něco pro ni. „Když jsem z toho maturovala, tak jsem se ani nemusela moc učit, protože mi to šlo samo,“ vypráví. „Spíše dějiny, to byl problém, to mi nikdy nešlo a ani mě to moc nebavilo.“

Odpočinek

Největší relax jsou pro ni psí mazlíčci. „Když je vezmu na procházku, jdeme se proběhnout nebo si třeba s nimi jen hraju na zahradě, to je pro mě to pravé očištění mysli,“ říká.

Co naopak nemá ráda, jsou domácí práce. Někteří sportovci popisují, jak si při domácích činnostech odpočinou, ne tak Fišerová.

„Nějaké uklízení, to není pro mě. Ale možná lepší než vaření, protože ze srdce nerada vařím. Když je potřeba, nějakým způsobem to zvládnu, ale to je asi tak všechno,“ povídá.

Co jí tolik nevadí, je pečení. „Ale to také nejsou nějaké kulinářské zážitky,“ rozesměje se. „Peču třeba na Vánoce. Pak také dělám Krtkův dort, ale to probíhá tak, že jen vezmu ingredience, podle receptu je promíchám a je hotovo.“

Jídlo

Všestrannost ve světových kuchyních? Kdepak, to u ní nehledejte. „Mám ráda českou kuchyni, naopak nemusím sushi,“ povídá. „I z českých jídel si ale vybírám a dělám třeba to, že když něco dostanu na talíř, tak odstraním houby a rajčata. Ty nemusím.“

Většinou má na talíři těstoviny s omáčkou nebo těstovinové saláty. K večeři si dává maso, aby doplnila bílkoviny.

„Ale popravdě se na to úplně nezaměřuju, protože nejsem ten člověk, který by se dokázal hlídat. Většinou jím to, na co mám chuť,“ říká.

A tak přiznává, že když dostane chuť třeba na čokoládu, je problém. „Ale čokoláda je taková srdeční záležitost,“ usmívá se.

Filmy a hudba

Raději se podívá na film nebo seriál, než že by se začetla do knížky. „A čím je to hloupější, tím lepší. Víc si u toho odpočinu a vypnu od všedního života,“ říká. „Někdy mám ale chuť i na něco náročnějšího. To pak jdu třeba do kina a udělám si na to čas.“

Za nejoblíbenější považuje seriály Dva a půl chlapa nebo Simpsonovi. „To je přesně takové, že se na to nemusíte tolik soustředit. Jen to posloucháte a hodně si u toho odpočinete,“ dodává.

Kde naopak nijak vyhraněná není, je hudba. Říká, že ji poslouchá hodně, ale nejoblíbenější žánr říct nedokáže.

Finálová jízda Terezy Fišerové na ME v Liptovském Mikuláši.

„Protože každé tři dny se to mění,“ směje se. „Jsou dny, kdy můžu poslouchat české písničky, jsou dny, kdy je nemůžu poslouchat vůbec a poslouchám jen anglické. Nemám vyhraněný styl: mám ráda cokoliv od rocku přes rap po pop. Klidně i nějakou dechovku.“

Repertoár mění i před závody. „Když jsem moc vyklidněná, tak si tam dám něco pořádného. Ale když jsem naopak hrozně nervózní, tak hledám něco klidnějšího,“ říká.

A podle výsledků jí to svědčí.