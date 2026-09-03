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Proč jsou lidi bezdůvodně zlí? nerozumí šampionka Březková. Hejtům se směje

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  10:00

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Třiadvacetiletá Tereza Březková z Borů u Velkého Meziříčí sbírá v silovém trojboji jeden úspěch za druhým. | foto: archiv Terezy Březkové

Před pár dny se v Jihoafrické republice tleskalo třiadvacetileté rodačce z Borů u Velkého Meziříčí. Tereza Březková brala v Sun City na juniorském světovém šampionátu v silovém trojboji zlatou medaili. Navíc přepsala i historické tabulky. „Musím přiznat, že jsem s takovým plánem na mistrovství světa odjížděla. A chtěla jsem překonat i světový rekord,“ svěřila se sympatická česká reprezentantka

Dá se tedy říct, že výsledek pro vás nebyl žádným překvapením?
S trenérkou jsme na tomhle úspěchu pracovaly od chvíle, co jsem se dostala do nominace. A od dubna jsem dost často usínala s přesvědčením, že se to skutečně povede.

Každá jiná medaile by znamenala zklamání?
Nevím, jestli úplně zklamání... Víte, já jsem předtím nikdy na žádné závody vyloženě špatně nereagovala. Nebo spíš jsem na ně nereagovala vůbec. Až teď jsem si poprvé dala jasný cíl a udělala jsem dobře. Závody jsem vnitřně prožívala mnohem víc, užila jsem si je. A bylo by to tak, i kdyby moje plány nevyšly.

O kolik kilo jste překonala předchozí juniorský světový rekord?
V celkovém součtu jsem dala 620 kilo, předtím měl rekord hodnotu 617,5 kilogramu. Nechtěli jsme vymýšlet nějaká šílená čísla, šli jsme pěkně na jistotu, aby bylo co překonávat i příště. (usmívá se)

Permanentně dobře naladěná je Tereza Březková. Úspěšná česká reprezentantka v silovém trojboji by v budoucnu ke svému juniorskému titulu ráda přidala také světové zlato v kategorii žen.

Jak často trénujete?
V silovém trojboji je trénink dost individuální záležitostí. Každý závodník to má jinak. Konkrétně třeba já mám intenzitu nastavenou docela nízko – třikrát týdně.

Zajímalo by mě, jaké by byly vaše výsledky například při pětidenním tréninku?
Myslím, že by mi paradoxně víc tréninků nevyhovovalo, takhle je to za mě ideální. Tréninky mám rozdělené do bloků a váha se postupně navyšuje. Někdy trénuju dvě hodiny, jindy třeba i pět. Ale z toho polovinu času prokecám. (směje se)

Máte přehled o svých zahraničních soupeřkách? Existuje mezi vámi rivalita?
Jo, známe se docela dobře, protože jsme poměrně malý sport. Holky, které se mnou závodí v mojí váhové kategorii, sleduji různě na Instagramu. A co se týká rivality, jsme k sobě vesměs přátelské.

Proč jste si vybrala právě silový trojboj, čím vám učaroval?
Upřímně, já jsem ještě před čtyřmi lety vůbec nevěděla, že něco jako silový trojboj existuje.

To myslíte vážně?
Jasně. Všechno to začalo ve chvíli, kdy jsem odešla na vysokou školu do Brna a kamarádka, se kterou jsem byla na bytě, se mě jednou zeptala, jestli bych s ní nešla do fitka. Okamžitě jsem souhlasila.

Jaký jste měla pocit, když jste do posilovny vešla poprvé?
Musím říct, že hodně zvláštní. Jednak tam byl strach a pak jsem si hlavně myslela, že na mě všichni koukají. Přitom to tak vůbec nebylo. Každopádně kamarádka po čase chodit přestala, tak jsem vyrážela sama. Měla jsem potřebu to celé někam posunout. Naučit se techniku u mrtvého tahu nebo v dřepu... Zároveň jsem se ale bála.

A co vás tedy nakonec navedlo tím správným směrem?
V rámci mého studia na Masarykově univerzitě v Brně jsme měli povinný tělocvik a já si vybrala zaměření na silový trénink. Učila nás tehdy super slečna, která se mě hned při druhé hodině zeptala, jestli bych se nechtěla věnovat silovému trojboji. Tehdy jsem nevěděla, o co jde, ale pak jsem si to našla a přišlo mi to super. A při další hodině už jsem dostala kontakt na trenérku.

Jihlavský silák pomáhá v kuchyni, pak dře v posilovně. A rázem všem chutná

Tak jste se jí hned ozvala?
Kdepak, odvahu jsem našla asi po čtyřech měsících. Dneska už s ní sice nespolupracuju, ale pořád jsem moc ráda, že jsem se tehdy odhodlala jí napsat.

Řekla jste, že do fitness centra jste šla poprvé před zhruba čtyřmi lety, znamená to, že jste předtím vůbec nesportovala?
To určitě ne, já sportovala vždycky. I když je pravda, že jsem na to nikdy nevypadala. Nicméně doma jsem s cvičením začala proto, že jsem chtěla zhubnout.

A co vás bavilo nejvíc?
Hrála jsem florbal, i když nikdy na klubové úrovni, a ve dvanácti letech jsem začala s požárním útokem.

Na vesnicích jsou u dobrovolných hasičů často celé rodiny. Je to i váš případ?
Děda a strejda u hasičů byli, ale taťka nikdy. Pak až já a moje ségra.

A co vám doma připravili za to, že jste získala titul juniorské šampionky? Byla velká oslava?
Vůbec ne. Dostala jsem kytku, ale jinak u nás na oslavy moc nejsme.

Chcete říct, že vám doma nikdo nevede kroniku úspěchů?
Všechny moje výsledky jsou uloženy na svazových stránkách silového trojboje. Tam je najdu vždycky, to je moje kronika. (směje se)

Vraťme se ještě na chvilku do dějiště šampionátu. Měla jste čas si víc prohlédnout Sun City? Říká se, že je to takové jihoafrické Las Vegas, spousta kasin a luxusní zábavy...
Pravda, v kasinu jsem byla, ale jen proto, že jeden z členů naší výpravy si tam šel vyměnit peníze. (usmívá se) Každopádně celý ten pobyt jsem si užila parádně, s trenéry a několika dalšími reprezentanty jsme si dokonce jeden den vyjeli i na safari. Viděli jsme zblízka žirafy, slony i hrochy. Byl to parádní zážitek.

Jihoafrická republika je silovému trojboji celkem nakloněna, velké mezinárodní závody se tam konají poměrně často. Mimochodem, víte něco o historii silového trojboje?
No... Já bych to asi ani neměla říkat, ale mám vystudovanou historii, takže bych i o svém sportu nějaké povědomí mít mohla, ovšem přiznám se, že nemám. Budu si muset něco nastudovat. (směje se)

Pocházíte z Borů u Velkého Meziříčí, studovala jste v Brně, ale závodíte za True Momentum z Mladé Boleslavi. To zní...
(skočí do řeči) Já vím, logisticky to nedává smysl. (směje se) Ale odpověď je prostá, trojboj funguje na principu online komunikace s koučem. A jelikož moje trenérka má klub v Boleslavi, závodím za něj.

Aha, takže nemusíte dojíždět?
Ne. Popravdě řečeno, já v Boleslavi ještě nikdy nebyla. (směje se)

Juniorskou šampionkou jste ve váhové kategorii nad 84 kilogramů. Zmínila jste také, že s cvičením jste kdysi začala kvůli tomu, že jste chtěla zhubnout. Máte nějakou zkušenost s „hejtry“, navážel se do vás někdy někdo kvůli postavě?
To se děje často. Asi dvakrát v životě se mi stalo, že nějaké video se mnou vylétlo na síti a mělo přes milion zhlédnutí. A tam teda byly zajímavé komentáře...

Musím říct, že vy zrovna nepůsobíte jako někdo, koho hloupé poznámky rozhodí. Nebo se pletu?
Mně většina těch komentářů přijde legrační.

A to většinou netušíte, kdo vám je píše. Možná byste se smála ještě víc...
To je dost možné. (směje se) Víte, člověk se s tím postupně srovná, ale když jsem si něco takového četla poprvé, tak jsem z toho byla hrozně zmatená. Já měla vždycky pocit, že žiju ve světě, kde jsou na sebe lidi hodní, a najednou jsem zjistila, že to tak není všude. Nechápala jsem, a pořád nechápu, proč jsou lidi na někoho tak bezdůvodně zlí. Nakonec si ale uvědomíte, že to vůbec není o vás, že problém má ten člověk, co tam ty hejty píše.

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