Už žádná amatérka. Bojovnice Bledá porazila Francouzku a hledá přezdívku

Seděla na ní a bušila pěstmi, co jen zvládla. Ve druhém kole po několika pokusech o páku, kdy se Liseauové prohnula ruka v lokti téměř do nepřirozeného úhlu, avšak ona ani tak neodklepala, Bledá pochopila, že musí využít pěsti.

„Ten její propnutý loket mě hodně překvapil. Říkala jsem si: Blbý, takhle ji asi neukončím! Jsem ráda, že to nakonec vyšlo, i když ne submisí (vzdáním se),“ řekla Bledá po zápase serveru sport.cz.

„Tereza splnila naše pokyny na jedničku. Našla si dominantní pozici a z ní zápas ukončila,“ hodnotí trenér Bledé André Reinders. „Loiseauová byla hodně nešťastná, po prohře tu říkala, že ji ještě nikdo nikdy nehodil na zem, jako to dokázala Tereza. Samozřejmě jí to dalo hodně práce, ale hrozila i zezdola ve chvíli, kdy Francouzka její pokus o strh ubránila.“

Loiseauová v Česku nastoupila ke svému teprve čtvrtému mači v kariéře, dřív se věnovala spíš grapplingu, boji na zemi. Dál plánuje bojovat na domácí půdě, kde vznikla nová organizace, neboť Francie považovala MMA mezi lety 2016 a 2019 za nelegální sport.

Bledá zvládla premiéru mezi profesionály v bantamové váze do 61 kilogramů na turnaji Oktagon 16 v brněnském klubu Zooner Bobyhall pro tisíc lidí. Na stejném místě, kde v létě slavila finálové vítězství v „koronavirovém projektu“ na turnaji Underground, kde bojovníci zápasili podle upravených pravidel hlavně ve stoje.

Divácký zájem o první klasický MMA turnaj po sedmi měsících však zůstal za očekáváním, organizaci zůstalo neprodaných zhruba šest set míst na sezení (od židlí za 1 500 korun po stoly pro šest osob za 30 tisíc).

„Já si zápas moc užila,“ zůstala Bledá pozitivní.



„Ona taky byla pod velkým tlakem i očekáváním. V Undergroundu porazila velká jména Pudilovou, Šormovou a Szabovou, ale taky si získala spoustu kritiků (lidé na sociálních sítích zpochybňovali bodovací systém turnaje). Teď jim zavřela ústa. Do klece šla s úsměvem!“ těší kouče Reinderse.



Bledá si připravila i jednu změnu. V amatérech nastupovala pod přezdívkou Ronda, na počest Rondy Rouseyové, legendární zápasnice z UFC i medailistce z olympiády z roku 2008, během projektu Underground jí promotér Ondřej Novotný vymyslel další přezdívku „Popelka“.

V Brně ovšem nastoupila jen se svým jménem, prý proto, že označení Popelka se jí nelíbí a nesedí k ní, a Rondu, protože už i ona je v profesionálech, by teď brala jako vykrádání slavného jména.

„Čím dál tím víc mi to tak přijde, za to se docela stydím. A Popelka není můj styl. Přezdívku bych měla dostat od svého trenéra. Až přijde čas, tak dostanu novou. Do té doby budu nastupovat pod svým jménem,“ tvrdí Bledá.



„Terezu čeká její vlastní velká budoucnost,“ věští Reinders.