Tentokrát už bez překvapení. Volejbalistky nestačily v Lize národů na Polsko

Jinak se české volejbalistky i vinou horšího příjmu v útoku jen těžko prosazovaly. Polky měly zápas od začátku pod kontrolou. Svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose v prvních dvou setech rychle nabraly zhruba pětibodovou ztrátu, a i když se v některých pasážích přiblížily na dostřel, už nedokázaly vývoj zvrátit.
Nepomohlo ani střídání nahrávaček; místo Květy Grabovské, která zahajovala utkání, od druhé sady nastupovala v základní sestavě Pavla Šmídová. V úvodu třetí sady si Češky vypracovaly drobný náskok, ale Polky manko rychle smazaly a samy šly ve druhé polovině setu znovu do trháku. Opíraly se především o smečařky. Martyna Lukasiková zaznamenala 15 bodů, Monika Lampkowská třináct.
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Volejbalistky na úvod Ligy národů překvapily. S Čínou si poradily 3:0
V českém dresu se tentokrát tolik neprosazovaly tahounky ze zápasu s Čínou Michaela Mlejnková a Monika Brancuská. Kapitánka Mlejnková zapsala devět bodů, univerzálka Brancuská o jeden méně. „Bylo to pro nás obtížné, fyzicky a mentálně. Polsko dnes hrálo lépe než my, zasloužilo si vyhrát,“ uvedl v nahrávce pro média trenér Athanasopulos.
I samotné hráčky si uvědomovaly, že na výborný výkon z utkání s Čínou nenavázaly. „Nás to hodně mrzí, protože to nebylo úplně nereálné (vyhrát). Myslím si, že jsme nepředvedly náš nejlepší výkon, ale o tom je ten turnaj. Prostě jsme jednou byly nahoře, teď jsme dole a zítra jedeme zase od nuly,“ řeklo libero Daniela Digrinová.
„Doufaly jsme, že se nám podaří předvést trochu lepší výkon, ale bohužel už se nám všechno nedařilo tak na sto procent jako o den dříve,“ doplnila blokařka Magdalena Jehlářová.
České reprezentantky tak před skromnou diváckou kulisou další body do tabulky nepřidaly. Příští duel úvodního turnaje Ligy národů je čeká v pátek od 09.00 SELČ, kdy se utkají s Belgií. „Musíme prostě bojovat. Není to nereálné. Oba týmy do toho určitě dají všechno a snad to dopadne líp pro nás,“ burcovala Digrinová.
Zápas s Belgií bude důležitý i pro postavení ve světovém žebříčku, v němž jsou Belgičanky čtrnácté a Češky hned za nimi. „My se budeme snažit vyhrát, abychom je přeskočily v rankingu a byly blíž našemu snu dostat se na olympiádu,“ poznamenala Jehlářová.
Liga národů volejbalistek v Nankingu (Čína)
Česko - Polsko 0:3 (-22, -22, -20)
Sestava a body Česka: Grabovská, Grozer 13, Koulisiani 6, Brancuská 8, Mlejnková 9, Jehlářová 8, libero Digrinová - Orvošová 1, Šmídová 2, Svobodová 1, Kneiflová 1, Rejmanová, Dostálová. Trenér: Athanasopulos.