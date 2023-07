Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Ústecký kraj = tepláků ráj? Těch sportovních určitě ne, pokud se týká dětí. Tělocvikáři Patrik Zeman a Pavel Caitaml v praxi vidí to, co zjistilo nedávné testování tělesné zdatnosti mládeže. Že to jde z kopce. Kluci mají kondici jako holky před třiceti lety, venkovské děti jsou na tom hůř než městské a podíl obézních se zvyšuje. Na chvostu jsou Ústecký a Karlovarský kraj.