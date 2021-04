Velký televizní čtvrtek. Nešlo ale přenosy dohodnout lépe?

17.00 Sparta - Liberec (ČT sport).

19.00 Třinec - Mladá Boleslav (O 2 TV).

21.00 Slavia - Arsenal (ČT sport).

A jste-li snad z Jihlavy jako autor textu, z Prostějova či jen máte jiné „postižení“, tak si možná dáte i druholigový fotbalový předkrm obou měst od 14.30 na ČT sport.

Zároveň se - máte-li přístup k oběma kanálům - musíte dopředu či podle průběhu rozhodnout, jaké jsou vaše priority. Semifinálové hokeje se budou překrývat, přenos z­ Třince půjde přes první fotbalový poločas a klidně i přes celý mač.

Nejen mě možná napadne, zda nešlo dvouhodinové rozestupy natáhnout, začít na Spartě ve tři odpoledne, zvlášť když v arénách není publikum. „Pro televizního diváka by to bylo nejlepší, ale program se tvoří mnohem dřív. Už čas začátků hokeje v 17 a 19 hodin je velký kompromis. Navíc nikdo nečekal, že se vše setká v jeden den,“ říká Marek Kindernay, šéf O 2 TV Sport.

Je to ode mě, který přes rok píše z domu, asi příliš sobecké, že začínat ve tři nikoho neurazí. Vysílatelé popisují, že lidi často na brzké starty nadávají, protože se nestačí vrátit z práce, zvlášť to prý platí v­ Čechách, kde „šichty“ oproti Moravě začínají později. Buďme tedy rádi, že se fotbal nehraje od sedmi, to by bylo úplné buď, anebo.

Momentka ze čtvrtého semfinále mezi Mladou Boleslaví a Třincem

I to ukazuje, jaké kouzlo sportovní přenosy mají. Sport je totiž - vyjma kontinuálního zpravodajství - už jediným televizním obsahem, který chcete za každou cenu sledovat živě. Kde si i u čtvrthodinového zpoždění říkáte, že to není ono, na rozdíl od seriálů, filmů, které si díky streamovacím službám či funkci zpětného přehrávání pustíte, kdy chcete a ještě se zbavíte reklamních pauz.

Vidíte, takže i ta Jílková může křičet jindy a na Slunečnou se taky dostane.