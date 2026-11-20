Za své vystoupení dostali 76,65 bodu, což je jejich nejvyšší známka v této sezoně. S velkým náskokem vedou olympijští vítězové Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron z Francie.
Taschlerovi v Helsinkách, kde druhý rok trénují, dostali od rozhodčích o 3,55 bodu vyšší známku než v Číně. Mohlo by to být ještě více, kdyby Taschlerová nezaváhala v twizzlech a krokové pasáži.
„Byla tam taková menší chybička, nějaké levely nám unikly, ale jsme spokojení, jak jsme to zvládli. Moc jsme si to užili,“ hodnotila čtyřiadvacetiletá česká krasobruslařka v nahrávce pro média jejich výkon.
Na druhé Finy Juulii Turkkilaovou a Matthiase Versluise ztrácejí Taschlerovi 93 setin bodu. Zároveň mají náskok 43 setin bodu před americkým sourozeneckým párem Oona Brownová, Gage Brown, který je čtvrtý.
V Číně zkušenější z elitních českých tanečních párů bronzovou pozici neudržel. Po volném tanci se Taschlerovi propadli na čtvrté místo se ztrátou devíti setin bodu na medaili. O první českou medaili v této kategorii v závodech Grand Prix se minulý týden postarali jejich mladší reprezentační kolegové Kateřina a Daniel Mrázkovi.
Jednoznačně nejlepší rytmický tanec na Finské trofeji předvedli zlatí olympijští medailisté a mistři světa z Prahy Fournierová-Beaudryová s Cizeronem. Získali za něj 85,78 bodu. Do volných tanců, které začnou v sobotu v 18:25 SEČ, tak jdou s více než osmibodovým náskokem na nejbližší pronásledovatele.
Finská trofej v Helsinkách
Závod seriálu Grand Prix v krasobruslení
Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Fournierová-Beaudryová, Cizeron (Fr.) 85,78, 2. Turkkilaová, Versluis (Fin.) 77,58, 3. Taschlerová, Taschler (ČR) 76,65.