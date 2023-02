O tankování aneb prohrami za výhrou. Jak se také získávají generační talenty

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Nejde o podvod, spíš o techniku, o které se příliš nemluví. Tanking, česky tankování. Ve velkých zámořských ligách - NBA, NHL, NFL nebo MLB - běžná věc. O co jde? Odpískáte sezonu a začnete dělat všechno pro to, abyste prohrávali a pomohli si k co nejlepší pozici na draftu. Brzy odstartují dostihy, letos je v sázce hodně.