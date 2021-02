Champa Bay? Síla floridské zátoky platí na hokejisty i fotbalisty

Los Angeles, Boston a New York. Především mezi těmito městy panuje obří rivalita, kdo bude městem šampionů. Pouze sedm amerických měst se může pyšnit aspoň dvěma tituly ze čtyř hlavních zámořských lig v jedné sezoně. K již zmíněným patří Pittsburgh, Baltimore a Detroit. Všechno města s obří sportovní historií.

A nyní se připojila Tampa.



Zápas o hlavní město šampionů lze v sezoně 2020 označit remízou mezi Los Angeles a Tampou.

Los Angeles ovládlo NBA díky Lakers a jejich největší hvězdě LeBronu Jamesovi a poprvé od roku 1988 kralují baseballové MLB LA Dodgers.

Tampa získala titul v nejsledovanější zámořské soutěži, NFL, a ještě předtím se tamní fanoušci radovali ze zisku Stanley Cupu. V novinách se hned začaly objevovat titulky jako Champa Bay nebo Titletown.

Florida americkému fotbalu zaslíbená

Na Floridě je americký fotbal velmi populární, a to především na univerzitní úrovni. Ve hře se velmi často prosazují Afroameričané, kteří tvoří téměř 60 procent hráčů NFL. Na Floridě je zároveň vysoké zastoupení Afroameričanů. Není tak divu, že snem řady dětí je prosadit se například do univerzitních týmů Florida Gators či Florida State Seminoles, na které chodí desetitisíce fanoušků.

Na profesionální úrovni to ale dlouho skřípalo. Tampa Bay Buccaneers se od zisku Super Bowlu v sezoně 2002 propadli do spodku NFL. Od mistrovského ročníku se jim až do letošní sezony nepodařilo vyhrát jediný zápas v play off. Tampa přestala být pro hráče lákavou destinací a v týmu chyběla velká superstar, která by lákala pozornost fanoušků.

Bradyho efekt

Vše změnil před rokem legendární Tom Brady. Po dvacetileté veleúspěšné kariéře v New England Patriots se rozhodl pro změnu působiště. Bylo jasné, že si Brady vybere tým, kde má šanci na titul. Málokdo ovšem čekal, že zvolí právě Tampu. Nepříliš výrazný tým, který se v předcházejícím ročníku nedostal ani do play off.

Jenže Brady do Tampy nepřinesl pouze obrovské zkušenosti, ale vítězného ducha. Dokonce se mu podařilo zlákat z důchodu bývalého spoluhráče s Patriots a jednoho z nejlepších tight endů Roba Gronkowského.

Když v průběhu sezony přišel i další Bradyho oblíbenec, průšvihář Antonio Brown, začalo být zřejmé, že Brady nepřijel do Tampy jen za hezkým počasím.

Brady a Gronkowski zažili úspěšnou éru Patriots, kde vyznávají velmi striktní režim. Ten sice oběma hráčům přinesl prsteny (Bradymu šest, Gronkowskému tři), ale zároveň oba skončili psychicky vyčerpaní. Gronkowski dokonce ve 29 letech ukončil kariéru.

V Tampě obě legendy ožily. Hlavní trenér Bucs Bruce Arians vyznává volnější styl než Bill Belichick v Patriots. „Dovolil jsem mu být sám sebou a nechal jsem ho ostatní trénovat, což ho u Patriots nenechali. Občas jsem si jen sednul a pozoroval ho,” hovoří trenér o svém přístupu k Bradymu.

Arians zároveň dobře věděl, že musí Gronkowskému ubrat zátěž. „Řekl jsem mu, že nemusí ve středu trénovat, že ho potřebuju v neděli na zápase. Když potřeboval volno, tak jsem mu ho dal. Nikdy předtím volno nedostal,” rýpnul si Arians do Patriots, kde jsou známí „sparťanskou výchovou“ svých hráčů.

Sázka na veterány se vyplatila. Bradymu se povedlo připravit tým na play off a nakonec se stal i nejužitečnějším hráčem Super Bowlu. Gronkowski se po pozvolném začátku sezony dostal do své dřívější formy a v Super Bowlu zaznamenal dva touchdowny a k tomu přidal několik důležitých bloků. A vše završil Brown, který také přidal touchdown.

Teď je dříve nezajímavý tým lákavou destinací, a to nejen kvůli počasí. Bradyho efekt. Dříve to byli Patriots, kteří dokázali vábit kvalitní hráče za vidinou zisku Super Bowlu. I za menší plat. Teď mají dobrou vyjednávací páku Buccaneers, kteří zároveň moc dobře vědí, že musí rychle vytěžit z týmu maximum. Přece jen bude Bradymu v příští sezoně 44 let.

Brady a Gronkowski už oznámili, že budou pokračovat. Také Bruce Arians vyvrátil spekulace, že by mohl v 68 letech skončit. „Ani náhodou, nikam neodcházím. Chci vyhrát další titul,” nechal se kouč slyšet.

Rozkvět Tampy

Tampa ale zažívá v posledních letech obrovský rozkvět a je jednou z nejrychleji rostoucích metropolí v USA. Počet obyvatel se za posledních 40 let více než zdvojnásobil.

„Když jsem se do Tampy dostal poprvé, v centru bydlelo asi 800 lidí a 400 jich bylo ve vězení,” vzpomíná s nadsázkou bývalý starosta Tampy Bob Buckhorn.

Teď má město v zálivu Tampa Bay svého zástupce ve všech čtyřech hlavních amerických profiligách. I v NBA. Dočasný domov pro koronavirové časy tu našli basketbalisté Toronto Raptors.

Toronto Raptors opustili kvůli koronaviru Kanadu a usadili se v Tampě. Momentka z přípravy s Miami.

Nová Tampa se může chlubit Tomem Bradym s manželkou Gisele Bündchen nebo bývalou hvězdou MLB Derekem Jeterem, který zde bydlí.

Dva tituly a jedna další účast ve finále. To je prvotřídní bilance, která se bude Tampě jen těžko opakovat.

