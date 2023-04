Znovu čtyři miliony dolarů. Gooch vyhrál druhý turnaj LIV Golf za sebou

Gooch a García se dělili o první místo už po dvou kolech. V závěrečném třetím kole zahráli shodně čtyři rány pod par a jejich souboj vyvrcholil v play off. Na přidané 18. jamce jednatřicetiletý Američan zaznamenal birdie, zatímco soupeř potřeboval o ránu více.

Gooch byl navíc členem vítězného týmu RangeGoats s kapitánem Bubbou Watsonem, Haroldem Varnerem a Thomasem Pietersem. Rozdělili si prémii tři miliony dolarů.

„Lepší to být nemohlo. Hráli jsme celý týden výborně, pomáhali si. Už se nemůžu dočkat, až spoluhráče postříkám šampaňským. Snad nás to nakopne do sezony,“ uvedl Gooch.